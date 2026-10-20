معاون پلیس فتا، نسبت به سوءاستفاده مجرمان از نام و هویت کادر مدارس و پشتیبانی پیام‌رسان آموزشی «شاد» برای دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری والدین هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا بیان کرد: کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان کادر اداری یا آموزشی مدارس یا پشتیبان شاد، با دانش‌آموزان ارتباط برقرار می‌کنند. آنها با بهانه‌هایی مانند تأیید اطلاعات دانش‌آموز، رفع نقص پرونده آموزشی یا برطرف کردن مشکل حساب کاربری شاد، از دانش‌آموز می‌خواهند شماره تلفن همراه والدین خود را ارسال کند.

وی افزود: مجرمان پس از دریافت شماره، تلاش می‌کنند وارد حساب کاربری والدین در پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام یا روبیکا شوند تا کد ورود به گوشی آنان ارسال شود. سپس با ایجاد اضطراب و طرح ادعا‌هایی مانند ضرورت ارسال فوری کد برای جلوگیری از لغو ثبت‌نام یا مسدود شدن حساب شاد، دانش‌آموز را به ارسال کد دریافتی ترغیب می‌کنند.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: در صورت افشای کد ورود و نبود موانع امنیتی تکمیلی، مجرم می‌تواند به حساب کاربری والدین دسترسی غیرمجاز پیدا کند و با جعل هویت آنان، از مخاطبان و آشنایان درخواست وجه کرده یا برای کلاهبرداری از آنها اقدام کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها، اظهار کرد: والدین، تأیید دومرحله‌ای را در پیام‌رسان‌هایی که این قابلیت را دارند فعال کنند. این اقدام، خطر ورود غیرمجاز صرفاً با استفاده از کد پیامکی را کاهش می‌دهد. رمز تأیید دومرحله‌ای نیز باید محرمانه بماند و در اختیار دیگران قرار نگیرد.

وی تأکید کرد: کد‌های ورود و فعال‌سازی، کلید دسترسی به حساب‌های کاربری هستند. والدین باید به فرزندان خود آموزش دهند که این کد‌ها محرمانه‌اند و نباید برای هیچ فردی، حتی با ادعای معلم، مدیر مدرسه یا پشتیبان شاد بودن، ارسال شوند.

سرهنگ مختاررضایی همچنین به دانش‌آموزان توصیه کرد: هرگونه درخواست برای ارسال شماره تلفن، اطلاعات شخصی یا کد‌های احراز هویت را ابتدا با والدین خود در میان بگذارند. صحت پیام‌های منتسب به مدرسه را از طریق راه ارتباطی شناخته شده مدرسه و ادعا‌های مربوط به پشتیبانی شاد را صرفاً از مسیر‌های رسمی این پیام‌رسان بررسی کنند. تهدید به اخراج، لغو ثبت‌نام یا مسدود شدن حساب کاربری نباید باعث ارسال عجولانه اطلاعات شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انجام امور اداری و آموزشی مدارس یا دریافت خدمات پشتیبانی شاد، نیازی به ارائه کد ورود حساب‌های شخصی والدین در سایر پیام‌رسان‌ها ندارد. شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت policefata.ir گزارش کنند.

منبع: پلیس فتا

برچسب ها: پلیس فتا ، سرقت از حساب بانکی
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