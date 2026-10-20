باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهی گفت: محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست شهرستان رودبار با نصب دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های حیات وحش، عملیات پایش و رصد گونه‌های جانوری را به صورت مستمر انجام می‌دهند.

وی افزود: این دوربین‌ها علاوه بر ثبت تصاویر گونه‌های ارزشمند، نقش مهمی در شناسایی شکارچیان غیرمجاز و پیشگیری از تخلفات شکار دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت: رصد دقیق زیستگاه‌ها به ما کمک می‌کند تا جمعیت گونه‌ها را برآورد کرده و برنامه‌های حفاظتی موثرتری را تدوین کنیم.

علی فرهی افزود: به دلیل تنوع بالای گونه‌های جانوری از جمله مرال، کل و بز و خرس قهوه‌ای در زیستگاه‌های حیات وحش رودبار، این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و حفاظت از آن‌ها به نظارت مستمر نیاز دارد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما