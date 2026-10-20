باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ احمد طالبی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، در اظهاراتی پیرامون وضعیت آموزش‌های جوار صنعتی در استان، از تغییر رویکرد صنایع به سمت استفاده از مدل‌های آموزشی جدید و منعطف خبر داد.

رشد ۶۰ درصدی مراکز آموزشی در سال جاری

طالبی با اشاره به آمار‌های به‌دست آمده، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، شاهد جهشی بزرگ در حوزه آموزش‌های جوار کارگاهی در آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوده‌ایم؛ به‌طوری که آمار تأسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی نسبت به سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: این روند صعودی، نشان‌دهنده درک صحیح صنایع از مزایای این مراکز و ضرورت پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی تخصصی است.

هوشمندی صنایع در کاهش هزینه‌ها و رفع نیاز‌های آموزشی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای یزد با تبیین نحوه فعالیت این مراکز، گفت: اکثر کارخانه‌های صنعتی و تولیدی در این حوزه، مجوز "جوار کارگاهی" دریافت کرده‌اند. در این مدل، صنایع می‌توانند دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود را با استفاده از مربیان داخلی کارخانه یا مربیان بیرونی تعریف کنند و در نهایت، آزمون‌های لازم توسط مرکز معین برگزار می‌شود که این فرآیند، علاوه بر تخصصی شدن آموزش، از هزینه‌های اضافی و مازاد تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی این مراکز در استان یزد، کاملاً متناسب با درخواست صنایع و بر اساس نیاز‌های آموزشی و بهره‌مندی از مزایای قانونی این مراکز صورت گرفته است.

تأکید بر توانمندسازی مربیان و حمایت از صنعتگران

طالبی در ادامه سخنان خود برای استقبال بیشتر صنعتگران برای تدریس در مراکز جوار کارگاهی، ضرورت حمایت از کادر آموزشی را پیشنهاد کرد و اظهار داشت: در طول سال گذشته و سال جاری، بازدید‌های میدانی گسترده‌ای از فضا‌های آموزشی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی انجام داده‌ایم تا از کیفیت آموزش اطمینان حاصل شود و اکنون بیش از ۶۰ مرکز در این حوزه فعال هستند.

وی افزود: معتقدیم با ایجاد مشوق‌ها و پرداخت حق‌الزحمه‌های ویژه برای مربیان صنعت، می‌توانیم سطح کیفی آموزش مراکز جوار را ارتقا دهیم چرا که تشویق این استادکاران صنایع برای مشارکت فعال در آموزش‌های جوار کارگاهی، کلید موفقیت این زنجیره است.

در پایان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای یزد با اشاره به اینکه صنایع استان رغبت و احساس نیاز بیشتری به این مراکز پیدا کرده‌اند، بر لزوم تداوم روند تاسیس مراکز جوارکارگاهی برای حمایت از پویایی اقتصادی استان تأکید کرد.