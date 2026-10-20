مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: دانشجویان تحت پوشش این سازمان تا پایان وقت اداری ۲۵ آبان‌ماه برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به‌منظور دریافت کمک‌هزینه شهریه فرصت دارند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم کرمی، با اشاره به حمایت بهزیستی از دانشجویان تحت پوشش، اظهار کرد: به دلیل زمان‌بر بودن فرایند بررسی درخواست‌ها در سطوح شهرستانی، استانی و ستادی سازمان بهزیستی کشور، مهلت اعلام‌شده برای ثبت‌نام به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام به‌موقع دانشجویان، افزود: متقاضیان باید با مراجعه به سامانه دانشجویی بهزیستی به نشانی student.behziti.net نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری صحیح مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند. دانشجویان می‌توانند در صورت نیاز از راهنمایی مراکز مثبت زندگی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: دانشجویان پس از بارگذاری اطلاعات و مدارک در سامانه، باید مستندات خود را برای تأیید به مددکار مربوطه تحویل دهند. همچنین بررسی روزانه وضعیت ثبت‌نام در سامانه و اطمینان از صحت مدارک بارگذاری‌شده ضروری است.

کرمی با بیان اینکه ۲۳۹ دانشجو تحت حمایت بهزیستی استان زنجان قرار دارند، گفت: میزان کمک‌هزینه شهریه بر اساس شرایط دانشجویان، نوع معلولیت، دهک درآمدی و ضوابط تعیین‌ شده و در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: دانشجویان دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید در هفت دهک اول درآمدی، فرزندان خانواده‌های شبه‌خانواده و افراد امدادبگیر یا منتقل‌شده به زندگی مستقل که هنگام پذیرش در سازمان کمتر از ۱۶ سال سن داشته‌اند، همچنین زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی و دانشجویان دارای معلولیت خفیف در دهک‌های اول تا سوم، مشمول دریافت ۱۰۰ درصد کمک‌هزینه شهریه دانشجویی خواهند بود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان در دهک‌های چهارم تا هفتم، دانشجویان دارای معلولیت خفیف در این دهک‌ها و فرزندان افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در دهک‌های اول تا هفتم، در سقف اعتبارات مصوب، بخشی از هزینه شهریه و حداکثر تا ۵۰ درصد پرداخت می‌شود.

کرمی تصریح کرد: در صورت محدودیت اعتبارات، اولویت پرداخت کمک‌هزینه شهریه با دانشجویان قرارگرفته در دهک‌های درآمدی پایین‌تر خواهد بود.

وی  یادآور شد: زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان که توانمند شده و از چرخه دریافت خدمات بهزیستی خارج شده‌اند، صرفاً تا پایان همان مقطع تحصیلی می‌توانند از خدمات پرداخت شهریه دانشجویی و کمک‌هزینه تشویق تحصیل بهره‌مند شوند.

برچسب ها: بهزیستی ، ثبت نام دانشجویان
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