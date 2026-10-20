کارشناس داوری درباره قضاوت داور بازی پرسپولیس و مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت کوپال ناظمی در بازی پرسپولیس و مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۴ بازی، گل علی علیپور به درستی آفساید اعلام شد. اصلا نیازی به VAR نبود و علیپور در آفساید بود. در دقیقه ۱۶ بازی، اخراج بازیکن مس شهر بابک درست بود چرا که با خطای هند مانع موقعیت مسلم گلزنی حریف شد. هر ۳ گل پرسپولیس هم در این بازی به درستی زده شد.

او افزود: طبق قانون اگر خطایی از چشم داور پنهان شد، کمک داور می‌تواند خطا را اعلام کند حتی اگر در محوطه جریمه خطای پنالتی رخ داده باشد. در دقیقه ۶۸ بازی، مدافع مس شهر بابک برخوردی با علیپور در محوطه جریمه داشت که کمک داور پرچمش را بالا برد که خطا بر روی علیپور رخ داده است، اما به نظر می‌رسد ترسید و پرچم را پایین آورد. در صورتی که VAR صددرصد پنالتی را تایید کرد و درست هم بود.

رودنیل گفت: این مشکلی هست که کمک داوران ما دارند، در حالی که جزو وظایف ۷ گانه کمک داوران است. کوپال ناظمی در زمان زدن ضربه کرنر پرسپولیسی‌ها پشتش به بازیکنان بود و نتوانست تشخیص بدهد و کمک داور که روبروی صحنه هست باید خطا را تشخیص بدهد که اتفاقا پرچمش را بالا برد، اما خیلی زود پرچم را پایین آورد.

او در پایان خاطر نشان کرد: قضاوت کوپال ناظمی صحیح بود و وقت‌های اضافی در ۲ نیمه را به درستی گرفت. در مجموع عملکرد ناظمی خوب بود.