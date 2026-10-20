باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از بررسی راهکارهایی همچون اجرای طرح زوج‌وفرد، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد امتیاز برای ناوگان عمومی و توسعه ظرفیت‌های پارکینگ خبر داد؛ راهکارهایی که به گفته او، در کنار همکاری شهروندان می‌تواند به کاهش بار ترافیکی مرکز شهر کمک کند.

رانندگان تاکسی و شهروندان با اشاره به افزایش حجم خودروها در ساعات شلوغی، خواستار توجه بیشتر به نقاط پرترافیک، استقرار هدفمند نیروهای پلیس و اتخاذ تدابیر مؤثر برای روان‌سازی رفت‌وآمد شدند.

از گلایه رانندگان تاکسی تا مطالبه استقرار هدفمند پلیس

رانندگان با اشاره به تجربه روزانه خود از رفت‌وآمد در خیابان‌های شهر، بر ضرورت حضور مؤثرتر پلیس راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها و مسیرهای پرتردد تأکید کردند.

در این میان، محدوده‌هایی همچون مسیر بازارچه به سمت پل انقلاب، میدان پلیس، چهارراه فرهنگ و برخی معابر منتهی به مرکز شهر، از جمله نقاطی بودند که در گفت‌وگوهای برنامه مورد توجه قرار گرفتند.

یکی از رانندگان تاکسی با اشاره به سابقه فعالیت خود در این حوزه، معتقد بود که تجربه رانندگان ناوگان عمومی می‌تواند در شناسایی گره‌های ترافیکی و تعیین محل مناسب استقرار مأموران پلیس مؤثر باشد.

از نگاه این رانندگان، مدیریت ترافیک صرفاً به حضور پلیس محدود نمی‌شود، بلکه نحوه استقرار نیروها، زمان‌بندی حضور در نقاط پرتردد و شناخت شرایط واقعی خیابان‌ها نیز اهمیت زیادی دارد.

همچنین در این برنامه، موضوع ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی و ضرورت رسیدگی به امکانات موردنیاز رانندگان، از جمله وضعیت سرپناه و نیمکت ایستگاه تاکسی در محدوده خیابان بیست‌ودوم بهمن و خیابان ساحلی، مطرح شد؛ موضوعی که از مسئولان مربوطه برای پیگیری آن درخواست شد.

پلیس راهور: حدود ۵۰ معبر خرم‌آباد زیر پوشش پایش تصویری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان، با تشریح وضعیت ترافیک خرم‌آباد، به محدوده‌های اصلی تحت نظارت پلیس اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک تنها به خودروها محدود نیست و عابران پیاده و سایر کاربران راه نیز در این موضوع نقش دارند، توضیح داد که پلیس در ساعات اوج ترافیک، کنترل معابر اصلی و نقاط پرتردد را در دستور کار قرار می‌دهد.

به گفته رئیس پلیس راهور لرستان، محدوده‌هایی از جمله میدان امام، مسیر علویان و پل حاجی، سبزه‌میدان، تقاطع بانک، میدان شهدا، خیابان شهدای شرقی، تقاطع فرهنگ، میدان پلیس، محدوده بیمارستان، پل انقلاب، میدان بسیج و خیابان شریعتی از جمله نقاط مورد توجه در مدیریت ترافیک شهر خرم‌آباد هستند.

وی افزود که در این محدوده‌ها، نیروهای پلیس به‌صورت ثابت یا گشتی فعالیت می‌کنند و مأموران موتورسوار نیز در قالب تقسیم‌بندی معابر، وظیفه کنترل و نظارت بر تردد را بر عهده دارند.

وی همچنین از فعالیت مجموعه پایش تصویری شهر خبر داد و اعلام کرد که حدود ۵۰ نقطه یا معبر از طریق این سامانه‌ها تحت نظارت تصویری قرار دارند.

بر اساس توضیحات وی، این ظرفیت در کنار حضور میدانی مأموران، برای کنترل ترافیک و افزایش انضباط در رفت‌وآمد شهری به کار گرفته می‌شود.

شنبه‌های پرترافیک و معضل خودروهای تک‌سرنشین

رئیس پلیس راهور لرستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به افزایش حجم ترافیک در برخی روزهای هفته، به‌ویژه شنبه‌ها، اظهار کرد که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد خودروهای تک‌سرنشین سهم قابل‌توجهی در افزایش بار ترافیکی ساعات اوج تردد دارند.

تردد هم‌زمان خودروهای شخصی در مسیرهای مرکزی شهر، در کنار محدودیت ظرفیت معابر، موجب می‌شود که در برخی ساعات، حرکت خودروها با کندی مواجه شود و زمان سفرهای درون‌شهری افزایش پیدا کند.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آغاز فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، حجم رفت‌وآمد در ساعات مشخصی از روز را افزایش می‌دهد.

از این منظر، مدیریت ترافیک خرم‌آباد نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ اقداماتی که علاوه بر کنترل میدانی و نظارت پلیس، به اصلاح شیوه سفرهای شهری و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی نیز توجه داشته باشد.

طرح زوج‌وفرد؛ راهکاری برای کاهش بار ترافیکی مرکز شهر

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس پلیس راهور لرستان، بررسی محدودیت‌های ترافیکی در رینگ نخست و معابر منتهی به هسته مرکزی خرم‌آباد بود.

وی با اشاره به ضرورت خارج کردن برخی معابر از وضعیت اشباع ترافیکی، اجرای محدودیت‌هایی از جمله طرح زوج‌وفرد را به‌عنوان یکی از راهکارهای قابل بررسی مطرح کرد.

به گفته وی، مسیرهای منتهی از پل حاجی به سمت هسته مرکزی، از محدوده رنگین‌کمان به سمت مطهری و همچنین مسیرهای سرچشمه و انقلاب، از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در بررسی‌های مربوط به مدیریت ترافیک مرکز شهر مورد توجه قرار گیرند.

اجرای چنین محدودیت‌هایی، در صورت بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم نهایی، می‌تواند با هدف کاهش ورود خودروهای شخصی به محدوده‌های پرتراکم دنبال شود.

با این حال، در اظهارات مطرح‌شده در برنامه، اجرای قطعی طرح زوج‌وفرد اعلام نشد و این موضوع در چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ترافیک مطرح شد.

حمل‌ونقل عمومی؛ حلقه مفقوده روان‌سازی تردد

رئیس پلیس راهور لرستان در ادامه، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی را یکی از موضوعات مهم در کاهش مشکلات ترافیکی شهر دانست.

وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در خرم‌آباد در مسیرهای مشترک با خودروهای شخصی حرکت می‌کند، بر ضرورت اختصاص امتیازهای ویژه به این ناوگان تأکید کرد.

به گفته وی، ایجاد مسیرهای ویژه، ساماندهی ایستگاه‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه عمومی می‌تواند به افزایش کارایی این بخش کمک کند.

در واقع، اگر شهروندان بتوانند با استفاده از حمل‌ونقل عمومی در زمان مناسب‌تری به مقصد برسند، انگیزه بیشتری برای کنار گذاشتن خودروهای شخصی خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند از حجم ترافیک در خیابان‌های مرکزی بکاهد.

این رویکرد همچنین می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضای سفر در ساعات اوج تردد کمک کند؛ به‌ویژه در مسیرهایی که به دلیل تمرکز مراکز اداری، آموزشی و خدماتی، با رفت‌وآمد بیشتری مواجه هستند.

پارکینگ‌های طبقاتی و حاشیه‌ای؛ راهکاری برای کاهش فشار بر خیابان‌ها

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این برنامه، ضرورت توسعه ظرفیت‌های پارکینگ در خرم‌آباد بود.

وی با اشاره به نقش مدیریت توقف خودروها در کنترل ترافیک، ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی، ساماندهی پارکینگ‌های حاشیه‌ای و استفاده از طرح پارکومتر را از جمله راهکارهای مورد تأکید خود عنوان کرد.

توقف خودروها در حاشیه معابر و اشغال بخشی از ظرفیت خیابان‌ها می‌تواند فضای قابل استفاده برای عبور خودروها را کاهش دهد؛ به همین دلیل، ساماندهی محل توقف خودروها در محدوده مرکزی شهر، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ترافیک به شمار می‌رود.

توسعه پارکینگ‌های مناسب و مدیریت اصولی توقف‌های حاشیه‌ای، در کنار سایر اقدامات ترافیکی، می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت معابر کمک کند.