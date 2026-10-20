باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش اسدی رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، از صدور اسناد مالکیت بخش دیگری از بنا‌های تاریخی، موزه‌ها و اراضی تحت تملک این اداره‌کل خبر داد؛ اقدامی که در راستای تثبیت مالکیت قانونی، صیانت از حقوق عمومی و تقویت پشتوانه حقوقی حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است.

او گفت: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک تاریخی و مستندسازی مالکیت آنها، یکی از محور‌های مهم فعالیت اداره حقوقی و املاک است که با هدف پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی، حفاظت از حقوق قانونی دولت و فراهم‌سازی زمینه مدیریت و نگهداری اصولی این سرمایه‌های تاریخی دنبال می‌شود.

رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: در ادامه پیگیری‌های حقوقی و ثبتی، اسناد مالکیت مجموعه دیگری از املاک تاریخی و اراضی مرتبط با میراث فرهنگی استان صادر شده است که از جمله آنها می‌توان به منزل تاریخی برکت در شیراز به مساحت ۶۱۸ مترمربع، منزل تاریخی طوفان در شهرستان جهرم، ملک تاریخی دیوان‌خانه در شیراز، موزه تاریخی ممسنی و بخشی از خانه‌های تاریخی عمویی در شهرستان کازرون اشاره کرد.

اسدی دامه داد: در این مرحله، اسناد مالکیت دو قطعه زمین به مساحت‌های ۸۲۰۰ و ۱۵۰۰ مترمربع در شهر نورآباد ممسنی، دو پلاک زمین واقع در حریم تاریخی تپه جحیدان کازرون، چندین پلاک از اراضی واقع در حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید و املاک مرتبط با کاخ اردشیر و قلعه دختر فیروزآباد نیز صادر شده است.

او همچنین از پیشبرد اقدامات حقوقی مرتبط با اراضی تاریخی و فرهنگی استان خبر داد و گفت: مقدمات تهاتر ۲۲.۵ هکتار از اراضی واقع در حریم کاخ ساسانی شهرستان سروستان فراهم شده است. افزون بر این، موضوع تملک نزدیک به ۶ هکتار از اراضی واقع در روستای گردشگری هرایرز ممسنی نیز در شمار اقدامات مرتبط با سامان‌دهی و تعیین تکلیف اراضی قرار دارد.

رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پرونده‌های ثبتی بیان کرد: صدور این اسناد با همکاری مؤثر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان فارس و ادارات تابعه در شهرستان‌ها محقق شده است. از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه همکاران ایشان در سطح استان و شهرستان‌ها به‌دلیل همراهی و همکاری در این فرایند، قدردانی می‌کنیم.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر پرونده‌های ثبتی، تثبیت مالکیت قانونی و صیانت از حقوق مرتبط با املاک تاریخی، از اولویت‌های اداره حقوقی و املاک است و این اقدامات با هدف تقویت حفاظت حقوقی از میراث ارزشمند استان فارس ادامه خواهد یافت.

منبع: میراث فرهنگی فارس