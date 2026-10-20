باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مرکز مبادله ایران امروز میزبان یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلاست. بر اساس اعلام این مرکز، مهلت ثبت‌نام برای حضور در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تعیین شده بود.

متقاضیان شرکت در این حراج باید به ازای هر شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان را به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کرده باشند.

همچنین داشتن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از جمله شرایط شرکت در این حراج است. متقاضیان باید ضوابط شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران را نیز رعایت کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر از گروه‌های مجاز برای خرید در این حراج هستند.

گفتنی است، سقف خرید برای هر خریدار حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی تعیین شده است.