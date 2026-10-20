باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آمادگی خود برای برگزاری نشستی سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در ماه آینده با محوریت کنترل تسلیحات هسته‌ای خبر داد؛ پیشنهادی که در صورت تحقق می‌تواند بر روابط قدرت‌های بزرگ و معادلات امنیتی جهان تأثیر بگذارد.

به گزارش رویترز، ترامپ روز دوشنبه گفت در صورت تمایل رئیس‌جمهور چین، آماده است با رهبران روسیه و چین درباره تسلیحات هسته‌ای، خلع سلاح و موضوعاتی مانند تجارت مذاکره کند. با این حال، هنوز زمان و مکان قطعی این نشست اعلام نشده است.

به گفته یک منبع آگاه، کاخ سفید طی هفته‌های اخیر احتمال برگزاری این دیدار در حاشیه اجلاس سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در چین را بررسی کرده است؛ اجلاسی که قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر برگزار شود. کرملین نیز تأیید کرده است که موضوع نشست سه‌جانبه در گفت‌و‌گو‌های اخیر مطرح شده است.

این ابتکار در شرایطی مطرح می‌شود که روابط روسیه و چین نزدیک‌تر شده و تلاش‌های ترامپ برای بهبود مناسبات با مسکو با انتقاد اوکراین مواجه شده است. رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً از توافقی درباره سوخت دیزل روسیه خبر داده و فرمان تعلیق برخی تحریم‌های مسکو را امضا کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هشدار داده که چنین اقداماتی ممکن است روسیه را به ادامه جنگ تشویق کند.

ترامپ همچنین با انتقاد از زلنسکی گفت او به حل‌وفصل جنگ کمک چندانی نمی‌کند و زمان آن رسیده است که فرد دیگری از طرف اوکراین مذاکره کند.

در حوزه هسته‌ای، انقضای پیمان «استارت جدید» میان آمریکا و روسیه، ضرورت تعیین چارچوبی تازه برای کنترل تسلیحات راهبردی را افزایش داده است. با این حال، چین اعلام کرده است که زرادخانه هسته‌ای‌اش با توانمندی‌های آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست و مشارکت در مذاکرات سه‌جانبه خلع سلاح را در شرایط کنونی منصفانه و واقع‌بینانه نمی‌داند.

منبع: رویترز