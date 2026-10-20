مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد از معدوم‌سازی فرآورده کره بادام‌زمینی آلوده به آفلاتوکسین در یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اردکان خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم به بازار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم زارعی اظهار کرد: نمونه‌ای از فرآورده کره بادام‌زمینی با تاریخ تولید ۹ خرداد ۱۴۰۵، در جریان بازرسی‌های کنترلی دوره‌ای اداره کل استاندارد استان یزد، نمونه‌برداری و برای انجام آزمایش‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد.

وی افزود: نتایج آزمایشگاهی، وجود آفلاتوکسین در این فرآورده را نشان داد که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، معدوم‌سازی محصول ضروری تشخیص داده شد.

مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد در ادامه با اشاره به ماهیت سم آفلاتوکسین، تصریح کرد: این سم در فرآورده باقی می‌ماند، از مواد اولیه به محصول نهایی منتقل می‌شود و با فرآیندهای معمول تولید از بین نمی‌رود؛ از این‌ رو، امکان رفع آلودگی محصول از طریق فرآوری وجود ندارد و معدوم‌سازی آن ضرورت دارد.

 نقل از روابط عمومی استاندارد یزد در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، زارعی خاطرنشان کرد: در همین راستا نیز روز هشتم مهر ۱۴۰۵ به واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اردکان مراجعه شد و فرآورده مذکور که به انبار منتقل شده بود، با نظارت کارشناسان استاندارد استان یزد معدوم شد.

برچسب ها: معدوم سازی ، آلودگی محصولات
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محموله فرآورده کره بادام‌زمینی آلوده به آفلاتوکسین در اردکان معدوم شد