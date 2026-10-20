باشگاه خبرنگاران جوان - در سی‌وسومین مانور ملی مهتاب، ۹۵ انشعاب غیرمجاز برق جمع‌آوری و ۴۵۰ هزار و ۷۸۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد. همچنین در جریان این عملیات، ۴۰ انشعاب قانونی واگذار و مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و فنی برای کاهش تلفات شبکه و ساماندهی مصرف برق اجرا شد.

احمدرضا خسروی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به اهمیت اجرای مانور ملی مهتاب اظهار کرد: مقابله با مصارف غیرمجاز، شناسایی تخلفات در شبکه توزیع و ساماندهی انشعاب‌ها از اولویت‌های صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه و تأمین عادلانه انرژی است.

او افزود: این طرح با رویکردی هدفمند و میدانی، زمینه شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، اصلاح شیوه‌های مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی را فراهم می‌کند و در ارتقای انضباط مصرف برق نقش دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق موجب تضییع حقوق مشترکان قانونمند و افزایش تلفات انرژی می‌شود، گفت: این تخلفات علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به شبکه، مدیریت و برنامه‌ریزی مصرف را با مشکل مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، اجرای مستمر مانور مهتاب می‌تواند به ثبت دقیق‌تر انرژی مصرفی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود شبکه کمک کند.

خسروی با تأکید بر اینکه اقدامات این مانور به جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: شناسایی کنتور‌های معیوب و دستکاری‌شده، نصب تجهیزات محدودکننده، بررسی مصارف نامتعارف و تبدیل انشعاب‌های غیرمجاز به انشعاب‌های قانونی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش تلفات و افزایش شفافیت در مصرف برق انجام می‌شود.

او درباره نتایج سی‌وسومین مانور ملی مهتاب در محدوده فعالیت این شرکت اظهار کرد: در این عملیات، علاوه بر جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز و واگذاری ۴۰ انشعاب قانونی، ۱۱۰ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت و پیگیری‌های لازم برای نصب ۷۰ انشعاب جدید که در انتظار نصب بودند، انجام شد. همچنین ۳۰ دستگاه شمارشگر برق نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات، ۲۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که از محل این اقدام، ۳۳ هزار و ۶۶۵ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد. همچنین ۴۰ مورد نصب فیوز محدودکننده، شناسایی ۶۰ مورد دستکاری کنتور، بازدید از ۶۵ مورد مصرف نامتعارف و بد‌مصرفی و بررسی وضعیت برق ۲۴ مسجد در دستور کار نیرو‌های عملیاتی قرار گرفت.

خسروی جمع‌آوری ۷۵۰ متر کابل را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مانور برشمرد و گفت: اجرای این اقدامات در کنار نظارت مستمر بر شبکه، به شناسایی انحرافات مصرف، کاهش تلفات غیرفنی و ساماندهی انشعاب‌ها کمک می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده هم‌زمان از راهکار‌های مختلف برای مدیریت ناترازی برق خاطرنشان کرد: کاهش ناترازی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تولید، مدیریت مصرف، کاهش تلفات و مقابله با مصارف غیرمجاز است. تداوم عملیات مهتاب، اصلاح الگوی مصرف و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک به استفاده غیرقانونی از برق، می‌تواند در تحقق اهداف صنعت برق مؤثر باشد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز با تشریح اقدامات تخصصی انجام‌شده در سی‌وسومین مانور مهتاب اظهار کرد: پایش لوازم اندازه‌گیری و شناسایی مواردی که موجب ثبت‌نشدن صحیح انرژی مصرفی می‌شوند، از محور‌های اصلی این طرح است.

او افزود: تعویض کنتور‌های معیوب، بررسی کنتور‌های دستکاری‌شده، نصب تجهیزات محدودکننده و کنترل مصارف نامتعارف، ضمن کمک به حفظ حقوق شرکت و مشترکان، موجب افزایش دقت محاسبات انرژی و کاهش تلفات غیرفنی شبکه می‌شود.

حضرتی با اشاره به اهمیت قانونی‌سازی انشعاب‌های غیرمجاز گفت: جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز و احصای بیش از ۴۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در این مانور، در کنار سایر اقدامات کنترلی، بر اهمیت نظارت مستمر و حضور میدانی گروه‌های تخصصی تأکید دارد.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز خاطرنشان کرد: جلوگیری از هدررفت منابع ملی، افزایش شفافیت در مصرف و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی عادلانه از انرژی از اهداف این برنامه است و استمرار عملیات مهتاب و رعایت مقررات صنعت برق از سوی مشترکان می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.

منبع: توزیع برق شیراز