با اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا کریم پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به ارسال پیامک برای بیش از ۶۰ هزار خانوار استان در این طرح، از تفاوت در فرآیند اجرای آن خبر داد و گفت: خانواده‌هایی که پیامک طرح سرشماری را دریافت می‌کنند باید با مراجعه به سامانه دولت من، اطلاعات خود را ثبت یا تکمیل کنند.

او با بیان اینکه بررسی داده‌های موجود نشان داده است که اطلاعات مربوط به بخشی از خانوار‌ها به تکمیل یا اصلاح نیاز دارد، افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، از دیروز، تکمیل اطلاعات برخی خانوار‌ها از بستر‌های اینترنتی پیگیری می‌شود و در ادامه، برای این افراد پیامک اطلاع‌رسانی ارسال خواهد شد.

کریم پور گفت: پیامک به همه خانوار‌ها ارسال نمی‌شود، بلکه این اقدام فقط خانوار‌هایی را دربر می‌گیرد که در بررسی‌های مرکز آمار ایران، اطلاعات آنها ناقص است و باید تکمیل شود.

او افزود: نخستین بار همه دستگاه‌های اجرایی با این مرکز همکاری داشتند و داده‌های مورد نیاز مرکز را برای سرشماری در اختیار مرکز قرار دادند و این فرآیند برای اجرا در سال‌های آینده نهادینه‌سازی می‌شود که بر این اساس، از این پس دیگر سرشماری‌های به روال گذشته نخواهیم داشت و در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت اجرا می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: از دیروز ۲۷ مهر، مرحله اینترنتی و غیرحضوری سرشماری آغاز شد و در این مرحله به تعدادی از هموطنان پیامک داده می‌شود که این پیامک لینک ندارد و مردم بدانند هر پیامکی با محتوای سرشماری که لینک داشته باشد، مورد تایید مرکز آمار نیست و اگر همکاران ما به مردم مراجعه کردند، فقط برای تکمیل نواقص است و برای بخش زیادی از مردم حضوری انجام نخواهد شد.

عبدالرضا کریم افزود: پورخانوار‌ها پس از دریافت پیامک، تا ۵ آبان فرصت دارند با مراجعهبه سامانه دلوت من، اطلاعات خود را ثبت یا تکمیل کنند و در صورت مراجعه نکردن، ماموران سرشماری، برای تکمیل اطلاعات به منازل این افراد مراجعه خواهند کرد.

او گفت: برای کسانی که مشمول مراجعه حضوری هستند، پیامک ارسال می‌شود یا تماس تلفنی گرفته خواهد شد. البته ارسال پیامک‌ها در دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد تا سامانه دچار اختلال نشود.

منبع: صدا و سیما