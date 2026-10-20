تیم ملی گلبال ایران با پیروزی ۱۲ بر ۹ مقابل تایلند، در پایان سومین دیدار خود با ۷ امتیاز در رده دوم جدول مسابقات قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی گلبال مردان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، موفق شد با نتیجه ۱۲ بر ۹ از سد تایلند عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار عملکرد درخشانی داشتند و توانستند با نتیجه ۷ بر ۲ از حریف خود پیش بیفتند. در نیمه دوم، تیم تایلند با نمایش بهتر تلاش کرد اختلاف امتیاز را کاهش دهد، اما گلبالیست‌های ایران برتری خود را حفظ کردند و در نهایت با نتیجه ۱۲ بر ۹ به پیروزی رسیدند.

تیم ملی ایران با این نتیجه، در پایان سومین دیدار خود با کسب ۷ امتیاز در جایگاه دوم جدول مسابقات قرار گرفت و ژاپن همچنان صدرنشین است.

بر اساس قوانین مسابقات، چهار تیم برتر جدول به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های پیروز این مرحله برای کسب مدال طلا در دیدار فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ملی گلبال مردان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، موفق شد با نتیجه ۱۲ بر ۹ از سد تایلند عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار عملکرد درخشانی داشتند و توانستند با نتیجه ۷ بر ۲ از حریف خود پیش بیفتند. در نیمه دوم، تیم تایلند با نمایش بهتر تلاش کرد اختلاف امتیاز را کاهش دهد، اما گلبالیست‌های ایران برتری خود را حفظ کردند و در نهایت با نتیجه ۱۲ بر ۹ به پیروزی رسیدند.

تیم ملی ایران با این نتیجه، در پایان سومین دیدار خود با کسب ۷ امتیاز در جایگاه دوم جدول مسابقات قرار گرفت و ژاپن همچنان صدرنشین است. بر اساس قوانین مسابقات، چهار تیم برتر جدول به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های پیروز این مرحله برای کسب مدال طلا در دیدار فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.