آسمان مازندران تا دوشنبه هفته اینده ابری و با بارش‌های خفیف باران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه سامانه بارشی وارد استان شد، گفت: این سامانه تا دوشنبه مهمان مازندران خواهد بود که البته سامانه ضعیفی است و به لحاظ مقدار بارش، بارش چندانی ندارد.

او افزود: بر این اساس تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات، اسمان مازندران نیمه ابری تا ابری همراه با رعد و برق و رگبار پراکنده خواهد بود و کاهش تدریجی دمای هوا داریم.

حمیدی گفت:دریا هم امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

او افزود: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹ درجه سانتیگراد بود و لایی نکا با ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۵ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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