باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز تغییر کوچکی در نرخ خدمات سرویس مدارس اعمال خواهد شد، اظهار کرد: مشکلی در این زمینه پیش آمده و تلاش می‌کنیم اصلاحات را امروز در جلسه مصوب کنیم. تعدادی حسابرسی هم در دستور جلسه شورا قرار دارد.

وی در مورد وضعیت سرویس مدارس تصریح کرد: هر شرکتی باید ۲۰ خودرو را معرفی کند و قرار بود تا ۱۵ شهریورماه این اقدام را انجام دهند که اگر در شورا تصویب شود این زمان تا آبان ماه تمدید خواهد شد. با توجه به اینکه شاید نتوانند این تعداد خودرو معرفی کنند ممکن است پیشنهاد کنیم که تعداد کمتری خودرو باشد؛ چرا که تامین این خودرو‌ها توسط تمام شرکت‌ها سخت است و تنها چهار شرکت این توان را دارند.

چمران با بیان اینکه تا روز گذشته هیچ تصمیمی از سوی شعام در مورد انتخابات اعلام نشده است، یادآور شد: زمزمه‌هایی در خصوص انحلال شورا مطرح شد، اما شورا منحل شدنی نیست؛ به این حرف‌ها گوش نکنید. بنده با وزیر کشور هم صحبت کردم و ایشان این مسئله را تکذیب کرد. چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و شورا منحل شدنی نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که ادامه فعالیت شورا‌ها غیر قانونی است؟ گفت: کسانی که نمی‌دانند قانون را بخوانند. کسی کار غیر قانونی نمی‌تواند انجام دهد.

چمران با اعلام اینکه شورا دستورالعمل‌های دفاتر خدمات الکترونیک شهر را تدوین و ابلاغ کرده است، یادآور شد: دفاتر باید این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند و شهرداری اگر مشکلی دید باید آن را حل کند. برخی امور در دفاتر و برخی دیگر در شهرداری دنبال می‌شود. دفاتر به شهرداری کمک می‌کنند و بخشی از امور برون‌سپاری شده است. شهرداری در دهه ۹۰ این اقدام را انجام داد، اما باید در حدی باشد که وظایف اصولی شهرداری را خدشه‌دار نکند.

وی خاطرنشان کرد: این دفاتر کمیته و تشکیلاتی دارند که ما موارد تخلفات را به آنها گزارش دادیم و آن را رد کردند. اگر کسی پنهانی تخلف می‌کند باید او را پیدا کنند و به دست قانون بسپارند. اگر تخلفی هم باشد عمومی نیست.