باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی مهدوی ارفع با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه‌های اهدای خون استان خراسان رضوی افزود: هم اینک ذخایر خونی در استان رو به کاهش است که با ادامه این روند در روزهای آتی، پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، ادامه داد: از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) درخواست می‌شود تا با حضور در پایگاههای اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

دستیار ویژه مدیر کل انتقال خون استان خراسان رضوی تاکید کرد: از کلیه دارندگان گروه‌های خونی دیگر نیز تقاضا داریم تا در امر اهدای خون مشارکت کنند.

اجرای پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران

مهدوی ارفع با اشاره به برگزاری هفته تربیت‌بدنی و ورزش گفت: پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی نیز در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: این پویش با مشارکت سازمان انتقال خون ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت اجتماعی جامعه ورزش است.

رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه این پویش فرصتی ارزشمند برای پیوند فرهنگ ورزش، جوانمردی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی است، ادامه داد: جامعه ورزش همواره در عرصه‌های اجتماعی پیشگام بوده و ورزشکاران و قهرمانان می‌توانند با حضور در مراکز اهدای خون، جلوه‌ای دیگر از روحیه ایثار و جوانمردی خود را به نمایش بگذارند.

مهدوی ارفع با دعوت از ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و خانواده بزرگ ورزش استان خراسان رضوی عنوان کرد: اهدای خون، اهدای بخشی از وجود برای بازگرداندن امید و زندگی به بیماران است. از همه اعضای جامعه ورزش دعوت می‌کنیم در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با یک اقدام ساده، قهرمانی خود را در میدان زندگی نیز به اثبات برسانند.