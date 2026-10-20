نتایج اولیه همه‌پرسی در استان نفت‌خیز آلبرتا نشان می‌دهد ۷۶.۶ درصد رأی‌دهندگان با استقلال این استان مخالفت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نتایج اولیه همه‌پرسی در استان آلبرتای کانادا نشان می‌دهد بیش از سه‌چهارم رأی‌دهندگان با جدایی این استان از کانادا مخالف‌اند و خواهان ادامه حضور آن در این کشور هستند. 

نتایج اولیه همه‌پرسی روز سه‌شنبه در استان آلبرتا حاکی از آن است که ۷۶.۶ درصد رأی‌دهندگان از باقی ماندن این استان در چارچوب کانادا حمایت کرده‌اند؛ در حالی که ۲۳.۴ درصد به استقلال آلبرتا رأی داده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌بی‌سی کانادا، این همه‌پرسی پس از آن برگزار شد که ۳۰۰ هزار نفر با امضای طوماری خواستار برگزاری رأی‌گیری درباره استقلال این استان شدند.

در سال‌های اخیر، گرایش‌های جدایی‌طلبانه در آلبرتا، یکی از مناطق نفت‌خیز کانادا، افزایش یافته بود؛ موضوعی که برگزاری همه‌پرسی درباره آینده سیاسی این استان را به دنبال داشت.

منبع: سی‌بی‌سی

برچسب ها: استان آلبرتا ، کانادا
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