پیشکسوت فوتبال می گوید که کمیته انضباطی رای بازی تراکتور و ملوان را عادلانه صادر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: معلوم بود که پرسپولیس این بازی را برنده می‌شود. به هر حال شکل بازی و توقع تماشاگران به صورتی هست که پرسپولیس باید در ۲۰ دقیقه اول به گل برسد. گلی که در همان دقایق اولیه بازی علیپور زد و آفساید اعلام شد، نشان از قدرت و توانمندی و میل خواستن بازیکنان هست، که طوفانی بازی را شروع کردند.

بازیکن مس اخراج نمی شد، پرسپولیس بیشتر گل می زد

او افزود: اگر بازیکن مس شهر بابک اخراج نمی‌شد، شاید پرسپولیسی‌ها می‌توانستند گل‌های بیشتری بزنند، چون وقتی ۲ تیم، بازیکنان برابر دارند خلا‌های بیشتری باز می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای گلزنی دارند. وقتی تیمی یک بازیکن کمتر دارد به لاک دفاعی می‌رود و گل زدن برای هر تیمی سخت می‌شود.

پرسپولیس مستحق برد برابر مس شهر بابک بود

داداش زاده گفت: البته پرسپولیس به غلطک افتاده است و شما دیدید که تارتار واقعا با ذهن بازیکنان به صورتی کار کرده که آنها انگیزه گل زدن و بردن دارند و این بازی هم طوفانی آغاز کردند و مستحق پیروزی بودند و همچنان صدر را با اقتدار حفظ کردند.

خط دفاع پرسپولیس متزلزل است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه موقعیت‌های مس شهر بابک در این بازی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به هر حال خط دفاع پرسپولیس متزلزل است. وقتی تیمی می‌برد باید به ضعف هایش هم بپردازد. نه تنها پرسپولیس بلکه همه تیم‌ها در خط دفاع آسیب پذیر هستند. متاسفانه ما دفاع ششگدانگ در فوتبالمان نداریم و این یکی از معضلات است. البته اگر دروازه بان ششدانگ مثل نیازمند داشته باشیم در آن صورت او می‌تواند تیم ما را در بازی نگه دارد و این نعمتی است. به هر حالی می‌بینیم که گلر نقش بسزایی دارد، اما باید کادر فنی پرسپولیس روی خط دفاع تیمش کار کند، چون اگر این تیم می‌خواهد با تیم‌های قدرتمند دست و پنچه نرم کند کارش سخت می‌شود.

اورونوف و بیفوما زهردار و انفجاری هستند

او درباره اینکه زوج اورونوف و بیفوما را در بازی با مس شهر بابک چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم استفاده همزمان از این ۲ بازیکن خوب است و هر ۲ بازیکن زهردار، دونده و انفجاری هستند و دیوار هر دفاعی را می‌توانند بشکنند. به نظرم خوب است که تارتار در هر بازی از بازیکنان آماده استفاده می‌کند و داشتن چنین بازیکنانی برای هر مربی غنیمت است. همچنین برای تارتار فرقی نمی‌کند چه بازیکنی بازی می‌کند و ۳ امتیاز بازی مهم است.

کمیته انضباطی رای بازی تراکتور و ملوان را عادلانه صادر کند

داداش زاده درباره اینکه تراکتوری‌ها به خاطر شعار‌های قومیتی حاضر نشدند با تیم ملوان بازی کنند و زمین بازی را ترک کردند، اظهار کرد: ما در آنجا نبودیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد و هر کدام از آقایان ساز خودشان را می‌زنند. البته از کمیته انضباطی و مسئولان فوتبال خواهش می‌کنم که اگر می‌خواهند عدالت را رعایت کنند این است که طبق قانون رای صادر کنند. الفاظ زننده‌ای در ورزشگاه‌ها داده می‌شود که خیلی زشت است.

ملوانی ها فحاشی را از سرپرست تراکتور یاد گرفتند

او ادامه داد: این مشکل را تراکتوری‌ها در یزد داشتند که مسئولان فوتبال کوتاهی کردند و هیچ عکس العملی نشان ندادند و بعد در تبریز هواداران ملوان را زدند و آنها را از ورزشگاه بیرون انداختند و هیچ گونه برخوردی با تراکتوری‌ها نکردند و ملوانی‌ها در انزلی تلافی کردند. همچنین سرپرست تیم تراکتور که الان محروم است، می‌گوید که ملوانی‌ها فحاشی کردند در صورتی که آنها فحاشی را از او که پیشکسوت هست یاد گرفتند. طرفداران ملوان فحش بلد نبودند و فحاشی را از شما یاد گرفتند که الگو بودید و این‌ها بد است.

رای ناحق باعث می شود سنگ روی سنگ بند نشود

پیشکسوت فوتبال تصریح کرد: من از کمیته انضباطی خواهش می‌کنم که براساس آنچه قانون می‌گوید رای صادر کند. البته ممکن است که به ناظر و داور بازی دستور بدهند که چه گزارشی بنویسند. امیدوارم ناظران و داوران سالم باشند و آنچه که واقعیت دارد را گزارش بدهند تا قاضی رای به حقی بدهد. اگر رای به ناحق باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مراجع قضایی هر تصمیمی می‌گیرند باید همه جوانب را در نظر بگیرند. به نظرم این بد است که فدراسیون فوتبال را تهدید کنند.

بعید می دانم زنوزی چنین شخصیتی داشته باشد

داداش زاده درباره اینکه زنوزی بیان کرده که اگر بازی با ملوان به ضرر تراکتور باشد، تراکتور از لیگ انصراف می‌دهد، گفت: بعید می‌دانم که زنوزی چنین شخصیتی داشته باشد، چون او برای تیم بزرگی دارد هزینه می‌کند. من احساس می‌کنم که دارند شیطنت می‌کنند و فضای مجازی و هوش مصنوعی می‌تواند حرف‌ها را دستکاری کنند. ما ایرانی هستیم و فرقی نمی‌کند شمالی، ترک، لر و اصفهانی باشیم و نصف مردم انزلی ترک هستند چرا باید شعار نژاد پرستانه بدهند؟ زمان ما اصلا چنین چیز‌هایی نبود و من تعجب می‌کنم که فوتبال ما دارد به کجا می‌رود و این فحاشی‌ها در ورزشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

لغو بازی تراکتور و ملوان فاجعه است

او خاطر نشان کرد: اینکه بازیکن عکس العمل نشان می‌دهد طبیعی است و هر عملی عکس العملی دارد، اما تعطیل کردن بازی فاجعه است. همانطور که تراکتوری‌ها می‌خواهند به فیفا شکایت کنند ملوانی‌ها هم این کار را می‌کنند و فرقی نمی‌کند. به نظرم این بد است که در این شرایط اقتصادی به اختلافات دامن بزنیم. مردم با فوتبال آشتی کردند و به استادیوم‌ها می‌آیند و از دیدن فوتبال لذت می‌برند. اگر کمیته انضباطی اعلام کند که همه بازی‌ها بدون تماشاگر باشد این بد است. به نظرم تماشاگران باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند و گذشت چیز خوبی است. الان فوتبالیست‌هایی که کار ناشایست در زمین مسابقه می‌کنند فردا هم آنها بازنشسته شده و در میان جامعه منفور می‌شوند. فوتبالیست‌های سابق برخلاف بازیکنان فعلی محبوب هستند، چون صبوری می‌کنند و شخصیت والایی دارند.