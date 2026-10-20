مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه متخلف برای بی توجهی در ورود برنج به انبار بدون صدور قبض و حواله در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده برنج ایرانی که قبض و حواله آن در سامانه صادر نشده بود به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزش تعزیرات حکومتی شهرستان آمل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید ثبت نشدن کالا‌ها در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بازرسان صمت در بازدید از یک انبار این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

منبع:تعزیرات مازندران

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، برنج ایرانی
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