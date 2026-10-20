باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمک رنگی مصرف کنیم یا خیر؟ + فیلم

نمک رنگی در سال‌های اخیر مورد توجه شهروندان برای پخت و پز قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمک‌های رنگی در سال‌های اخیر مورد توجه شهروندان برای پخت و پز قرار گرفته‌اند. در فیلم زیر دکتر مهدی شادنویس، متخصص تغذیه درباره نمک‌های رنگی صحبت کرده است که مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
نمک رنگی مصرف کنیم یا خیر؟ + فیلم
young journalists club

 آیا شیرینی برای کلیه مضر است؟ + فیلم

نمک رنگی مصرف کنیم یا خیر؟ + فیلم
young journalists club

جزیره‌ای که خاک سرخش هم مصرف غذایی دارد + فیلم

نمک رنگی مصرف کنیم یا خیر؟ + فیلم
young journalists club

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha