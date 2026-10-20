نمک رنگی مصرف کنیم یا خیر؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u062e\u062a \u0648 \u067e\u0632 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0634\u0627\u062f\u0646\u0648\u06cc\u0633\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0646\u06af\u06cc \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n