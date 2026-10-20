وکالت طلاق باید دقیق و اصولی تنظیم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیپور اسبویی، کارشناس حقوق و استاد دانشگاه در برنامه تلویزیونی گفت: وکالت در طلاق باید دقیق و اصولی تنظیم شود زیرا حدود اختیارات و شرایط اعمال آن به مفاد سند وکالت بستگی دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مشاور خانواده ، حق طلاق ، وکیل پایه یک
خبرهای مرتبط
ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌رو است
نرخ خالص «ازدواج» کاهشی شد و «طلاق» ثابت ماند
دبیر ستاد ملی جمعیت مطرح کرد؛
مسکن استیجاری ارزان‌قیمت؛ یکی از راهکار‌های قابل تحقق برای تسهیل ازدواج
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امکان خرید اعتباری بازنشستگان تامین اجتماعی از روز بیستم هرماه فراهم شد
سرقت سریالی از بانوان با ترفند آگهی جعلی مدلینگ
سرقت طلا و سکه از خانه دوست؛ سارق دستگیر شد
تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر برخورد با عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار
۳۲ هزار مادر در شهر تهران از ابتدای سال صاحب ۳۳ هزار فرزند شده‌اند
اجرای ۳۰ هزار طرح آب‌رسانی در حوزه کشاورزی و آشامیدنی با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال
۹ آبان مرحله استانی رویداد جوان سال برگزار می‌شود
آخرین اخبار
۹ آبان مرحله استانی رویداد جوان سال برگزار می‌شود
اجرای ۳۰ هزار طرح آب‌رسانی در حوزه کشاورزی و آشامیدنی با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال
امکان خرید اعتباری بازنشستگان تامین اجتماعی از روز بیستم هرماه فراهم شد
تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر برخورد با عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار
سرقت طلا و سکه از خانه دوست؛ سارق دستگیر شد
۳۲ هزار مادر در شهر تهران از ابتدای سال صاحب ۳۳ هزار فرزند شده‌اند
سرقت سریالی از بانوان با ترفند آگهی جعلی مدلینگ
شهرداری به سلطان وعده‌ها تبدیل شده است
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلف پلاک از اول مهر تا کنون در پایتخت
اختصاص هزار میلیارد تومان برای ون‌های ویژه معلولان در تهران
لزوم اعمال دقت در وکالت طلاق + فیلم
تعهدات شرکت املاح ایران برای احیای تالاب میقان پیگیری شود
بررسی عملکرد سازمان بهشت زهرا (س) در جلسه نظارتی شورای شهر تهران
آخرین وضعیت پرونده کارت‌های بازرگانی/ فقط ۱۳ بانک کفایت سرمایه دارند
شورای شهر منحل شدنی نیست
هشدار پلیس فتا درباره سرقت حساب‌های والدین با جعل هویت کادر مدارس و پشتیبانی شاد
نتیجه رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی/ کرباسچی مجرم شناخته شد
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران