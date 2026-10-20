باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در حاشیه افتتاح پیست دو و میدانی ورزشگاه شهدای الوند همدان، صبح امروز، سه شنبه ۲۸ مهرماه با اشاره به دستاوردهای نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان همدان، این استان را از مناطق پیشرو در اجرای این طرح دانست و از گسترش فضاهای آموزشی و ورزشی در سطح کشور خبر داد.

کاظمی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های استاندار، مدیران و همکاران مجموعه آموزش‌وپرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس در اجرای برنامه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی طی یک سال گذشته، گفت:استان همدان از استان‌های پیشرو در نهضت توسعه عدالت آموزشی بوده و در این زمینه موفقیت‌های قابل‌توجهی به دست آورده است. در این سفر نیز شاهد افتتاح برخی پروژه‌ها و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید در حوزه آموزش و پرورش هستیم.

افزایش سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به رشد سرانه فضای آموزشی در کشور، گفت: به برکت اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، سرانه فضای آموزشی کشور افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که تا مهرماه سال جاری، ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه جدید به مجموعه فضاهای آموزشی کشور افزوده شده است.

کاظمی با بیان این‌که سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است، تصریح کرد: با ادامه روند افتتاح پروژه‌های در دست اجرا تا پایان سال، امیدواریم اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه فضاهای آموزشی محقق شود.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس با احداث ۶ هزار فضای جدید

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را از دیگر دستاوردهای آموزش‌وپرورش برشمرد و اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی کشور افزوده شده است که تأثیر قابل‌توجهی بر ارتقای سرانه فضاهای ورزشی داشته است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از این فضاها را زمین‌های چمن مصنوعی تشکیل می‌دهند که بخشی از آن‌ها در روستاهای دوردست برای استفاده دانش‌آموزان احداث شده‌اند.

کاظمی همچنین با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی آبی در مدارس خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۴ استخر دانش‌آموزی احداث و تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است و امروز نیز یک استخر در استان همدان افتتاح خواهد شد. افزون بر این، احداث حدود ۱۳۵ استخر دیگر در دستور کار قرار دارد که امیدواریم در ادامه به بهره‌برداری برسند.

احداث ۱.۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی در یک سال

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی کشور، گفت: طی یک سال گذشته، حدود یک‌ونیم میلیون مترمربع فضای آموزشی احداث شده است؛ رقمی که جدا از اقدامات مربوط به بازسازی و بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن یک‌هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی در جریان جنگ و آنچه تجاوز آمریکا توصیف کرد، افزود: با مشارکت خیرین، مردم و بخش‌های مختلف، یک‌هزار و ۲۸۸ واحد آموزشی آسیب‌دیده در پانزدهم شهریورماه مجدداً مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و به چرخه فعالیت‌های آموزشی بازگشتند.

تعطیلی مدارس؛ آخرین راهکار در شرایط اضطراری

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعطیلی مدارس تأکید کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست و موضع وزارت آموزش‌وپرورش، استمرار آموزش به‌صورت حضوری است.

وی افزود: دستورالعملی برای مدیریت شرایط احتمالی کشور آماده شده است که قرار است در روزهای آینده با همکاری وزارت کشور و وزیر کشور به استانداران ابلاغ شود.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، استانداران با توجه به شرایط و سطح تهدیدهای موجود در استان خود، تصمیم‌های لازم را در شورای تأمین اتخاذ خواهند کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: حتی در صورت بروز شرایط خاص در کشور نیز تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور در دستور کار نخواهد بود و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط هر استان انجام می‌شود.

بازنگری در شاخص‌های تعطیلی مدارس

وی با اشاره به مصوبه دولت درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس، گفت: در این زمینه، کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا شاخص‌های مربوط به تعطیلی مدارس مجدداً بررسی و بازبینی شود.

کاظمی تأکید کرد: مدارس باید در شرایط اضطراری و تنها در وضعیت‌های فوق‌العاده و اجتناب‌ناپذیر، به‌عنوان آخرین واحدهای آموزشی به فعالیت غیرحضوری روی بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت آموزش‌وپرورش و استانداران این است که جریان آموزش به‌صورت حضوری استمرار داشته باشد و با اتخاذ تدابیر لازم در سطح استان‌ها و کشور، از تعطیلی مدارس تا حد امکان جلوگیری شود.

منبع: آموزش و پرورش