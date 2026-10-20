بررسی عملکرد سازمان بهشت زهرا (س) در جلسه نظارتی شورای شهر تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه نظارت دوره‌ای شورای اسلامی شهر تهران با حضور جمعی از اعضای شورا و مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا (س) در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه، پرویز سروری نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه، حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران و زیرساخت، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، سیداحمد علوی رئیس کمیته میراث فرهنگی و مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا حضور داشتند.

در جریان این نشست، جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا (س) و معاونان این سازمان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه آرامستان‌ها، بهسازی، مرمت و گویاسازی گلزار مطهر شهدا و مقابر شهدای گمنام در سطح شهر تهران ارائه کردند.

همچنین اقدامات عمرانی و خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جان‌باختگان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود.

در ادامه، اعضای شورای شهر تهران از پروژه‌های عمرانی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) بازدید کردند و در جریان روند اجرای این طرح‌ها، به‌ویژه احداث مجتمع کارگاهی سازمان، قرار گرفتند.

اعضای شورا در پایان با حضور در گلزار مطهر شهدا و بازدید از بنای یادمان شهید سیدعلی اندرزگو، با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.