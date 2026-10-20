باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهداف و ایده‌های تیم رباتیک برای آینده + فیلم

تیم رباتیک دانش آموزی برای آینده اهداف و ایده‌های جالبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی در برنامه تلویزیونی از اهداف‌ و ایده‌های جالب تیم رباتیک نوجوانان برای آینده سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
اهداف و ایده‌های تیم رباتیک برای آینده + فیلم
young journalists club

از خبر جعلی تا تصمیم سیاسی؛ ربات‌ها چگونه افکار عمومی را مهندسی می‌کنند؟

اهداف و ایده‌های تیم رباتیک برای آینده + فیلم
young journalists club

ماجرای افتخارآفرینی تیم رباتیک کشور + فیلم

اهداف و ایده‌های تیم رباتیک برای آینده + فیلم
young journalists club

اهمیت بالای زمان در مسابقات رباتیک + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha