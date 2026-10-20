دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از بازداشت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان ها در استان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از بازداشت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان ها در استان به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: این فرد با صدور قرار بازداشت موقت، برای ادامه رسیدگی قضایی به اتهامات انتسابی در بازداشت به سر می‌برد.

حسن همتی فر بر پایه همین گزارش اظهار کرد: در پی دستگیری متهم پرونده به اتهام دریافت رشوه در قالب طلا، پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفت و پس از ارجاع به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اقدامات قانونی لازم انجام و پس از تفهیم اتهام و بررسی موضوع در مرجع قضایی، با توجه به تصمیم اتخاذشده در فرآیند رسیدگی، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و وی برای ادامه رسیدگی به پرونده معرفی شد.

برچسب ها: رشوه ، بازداشت
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