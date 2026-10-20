برخی ترکیبات مشتق‌شده از ذرت ممکن است از کبد در برابر فیبروز محافظت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی دانشمندان چینی نانوذراتی مشتق‌شده از مواد موجود در دانه‌های ذرت تولید کرده‌اند که به از بین بردن اثرات سمی مصرف الکل بر کبد کمک می‌کند.

طبق گزارش مجله  Frontiers in Nutrition، محققانی که الکل و روش‌های جلوگیری از اثرات مضر آن را مطالعه می‌کنند، نانوذرات تخصصی از پپتید‌های ذرت - قطعات کوچک پروتئینی - را همراه با کربوهیدرات‌های خاص تولید کرده‌اند. این ترکیب به ذرات اجازه می‌دهد تا به سلول‌های کبد نفوذ کرده و رادیکال‌های آزاد را که در غیر این صورت به سلول‌های بدن آسیب می‌رسانند، خنثی کنند.

برای آزمایش اثربخشی این مواد، محققان سلول‌های کبد را در معرض الکل قرار دادند و کاهش در زیست‌پذیری سلول‌ها را به ۴۸.۸۷٪ مشاهده کردند. با این حال، پس از قرار گرفتن در معرض نانوذرات جدید، زیست‌پذیری سلول‌ها به ۷۵.۱۸٪ افزایش یافت. علاوه بر این، این ترکیبات به کاهش استرس اکسیداتیو - فرآیندی که در آن سلول‌ها توسط رادیکال‌های آزاد اضافی آسیب می‌بینند - کمک کردند.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که اگرچه این آزمایش‌ها در شرایط آزمایشگاهی انجام شده‌اند و هنوز تحت آزمایش‌های بالینی روی انسان قرار نگرفته‌اند، اما پایه و اساس امیدوارکننده‌ای برای توسعه درمان‌های کبدی در آینده برای مقابله با آسیب‌های ناشی از الکل ارائه می‌دهند.

بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان در تلاشند تا درمان‌هایی را پیدا کنند که بتوانند سلامت کبد و بافت‌های آن را - بافت‌هایی که اغلب در اثر آسیب، مصرف الکل یا رژیم غذایی ناسالم آسیب می‌بینند - بازیابی کنند.

در پیشرفتی قابل توجه در این زمینه، محققان دانشگاه فنی دولتی باومن مسکو، دانشگاه سچنوف روسیه و مرکز ملی تحقیقات پزشکی پیوند و اندام‌های مصنوعی، یک درمان مبتنی بر سلول را توسعه داده‌اند که به بازیابی بافت کبدی آسیب‌دیده از فیبروز کمک می‌کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: فیبروز ، فیبروز کبدی ، مصرف الکل ، رژیم غدایی
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