معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای تعهدات زیست‌محیطی شرکت معدنی املاح ایران و ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده برای احیای تالاب میقان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی فعالیت شرکت معدنی املاح ایران در تالاب میقان، موضوعات مرتبط با مجوز‌های صادرشده پیشین، فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت و اقدامات قانونی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی را از محور‌های مورد بررسی در این نشست عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق سوابق و موضوعات مورد اختلاف اظهار داشت: موارد مطرح‌شده از سوی شرکت، با هدف روشن‌شدن ابعاد کارشناسی و فراهم‌شدن زمینه حل‌وفصل مسائل موجود، توسط کارشناسان دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها بازبینی و بررسی می‌شود و نتایج به شرکت اعلام خواهد شد.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر جایگاه نظارت و پایش در صیانت از تالاب میقان تصریح کرد: اقدامات نظارتی و پایشی ابلاغ‌شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی این دستگاه انجام شده و اجرای آنها برای شرکت الزامی است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: شرکت باید برنامه پیشنهادی خود برای اقدامات احیایی را ارائه کند تا پس از بررسی و تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، اقدامات مربوطه مطابق برنامه زمان‌بندی مشخص به اجرا درآید.

وی همچنین بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت در چارچوب تعهدات و تکالیف زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت این شرکت در محدوده تالاب میقان، ضرورت توجه جدی‌تر به پیامد‌های زیست‌محیطی فعالیت‌ها و اجرای اقدامات مؤثرتر در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه را دوچندان می‌کند.

لاهیجان‌زاده با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان مرکزی، از جمله آلودگی هوای شهر‌های اطراف خصوصا شهر اراک به عنوان یکی از ۸ کلانشهر آلوده کشور تاثیر زنده بودن این تالاب بر کاهش فعالیت کانون‌های گرد و غبار تاثیرگذار بر کلانشهراراک، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اقدامات شرکت در حوزه مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، متناسب با شرایط و نیاز‌های محیط زیستی منطقه تقویت شود و تعهدات مرتبط با حفاظت و احیای تالاب میقان با جدیت و در چارچوب ضوابط قانونی و براساس شرح خدمات مطالعات جدید مورد توافق که تا پایان سال می‌بایست به اتمام برسد پیگیری شود.

برچسب ها: تالاب میقان ، محیط زیست
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