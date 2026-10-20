باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بهترین فصل‌ها برای لاغر شدن + فیلم

پاییز و زمستان بهترین فصل‌ها برای لاغر شدن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید محسنی، متخصص طب سنتی در این ویدئو توضیح می‌دهد که از نگاه طب سنتی، در فصل‌های سرد سال به دلیل تقویت هضم و عملکرد معده، شرایط برای رژیم گرفتن می‌تواند نسبت به سایر فصل‌ها مناسب‌تر باشد.

مطالب مرتبط
بهترین فصل‌ها برای لاغر شدن + فیلم
young journalists club

از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم

بهترین فصل‌ها برای لاغر شدن + فیلم
young journalists club

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

بهترین فصل‌ها برای لاغر شدن + فیلم
young journalists club

راهکاری برای کاهش خارش پوست پس از رنگ کردن مو + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha