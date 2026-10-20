\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062f \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0647\u0636\u0645 \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0645\u0639\u062f\u0647\u060c \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u200c\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n