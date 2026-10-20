باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اعلام پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، از ابلاغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی این طرح خبر داد و گفت: با تداوم روند کنونی، این خط ریلی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

خطیبی با اشاره به اهمیت راه‌آهن چابهار ـ زاهدان در تکمیل کریدور شمال ـ جنوب اظهار کرد: اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور از طریق خاش و زاهدان، بخش مهمی از کریدور ریلی جنوب کشور را تکمیل می‌کند و امکان اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی ایران را فراهم می‌سازد.

وی افزود: بندر چابهار با ظرفیت بیش از ۸ میلیون تن، از طریق این خط ریلی به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور متصل می‌شود و زمینه انتقال کالا به مناطق مختلف ایران و کشورهای همسایه را از طریق حمل‌ونقل ریلی و ترکیبی فراهم خواهد کرد.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه این خط ریلی ظرفیت حمل سالانه حدود ۸ میلیون تن بار را دارد، گفت: این مسیر همچنین امکان جابه‌جایی سالانه ۲ میلیون مسافر را فراهم می‌کند و شهرهای چابهار، نیکشهر، ایرانشهر، خاش و زاهدان را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

خطیبی با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح بیان کرد: راه‌آهن چابهار ـ زاهدان پروژه‌ای معمولی نیست، بلکه ابرپروژه‌ای با ارزش بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار است که می‌تواند بر نحوه جابه‌جایی کالا در شرق کشور و حتی ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان و همچنین مسیرهای ارتباطی هند، روسیه و کشورهای شمالی حوزه قفقاز تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: با تکمیل این مسیر، امکان ایجاد یک مسیر حمل‌ونقلی کوتاه‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر برای جابه‌جایی کالا فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی شرق کشور و تقویت جایگاه بندر چابهار در شبکه ترانزیتی منطقه داشته باشد.

اجرای عملیات گسترده عمرانی در مسیر چابهار ـ زاهدان

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به ابعاد اجرایی این پروژه گفت: طول راه‌آهن چابهار ـ زاهدان ۶۳۵ کیلومتر است و در جریان اجرای آن، حدود ۱۷ کیلومتر تونل، یک کیلومتر پل‌های خاص با دهانه‌های بیش از ۱۰ متر، ۷۰ میلیون مترمکعب عملیات خاکی و ۲.۵ میلیون مترمکعب عملیات بتن‌ریزی انجام شده است. همچنین حدود ۹۰ هزار تن ریل در این پروژه به کار رفته است.

خطیبی افزود: این حجم از عملیات اجرایی در پروژه‌های زیرساختی کشور کم‌سابقه است و نشان‌دهنده ابعاد گسترده فنی و مهندسی این طرح ریلی است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ایستگاهی این پروژه اظهار کرد: در مسیر چابهار ـ زاهدان، چهار ایستگاه مسافری درجه دو در شهرهای چابهار، نیکشهر، ایرانشهر و خاش احداث می‌شود. همچنین یک ایستگاه تشکیلاتی باری در محدوده ایستگاه ۱۸ مسیر برای پشتیبانی از بخش حمل‌ونقل بار و فعالیت‌های مرتبط با بندر در نظر گرفته شده است.

انجام بیش از ۴۸۰ کیلومتر ریل‌گذاری در دو سال گذشته

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به روند اجرای این پروژه در سال‌های اخیر گفت: با وجود فراز و نشیب‌ها و چالش‌های متعدد، طی دو سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در این طرح انجام شده و بیش از ۴۸۰ کیلومتر از عملیات ریل‌گذاری در همین بازه زمانی به پایان رسیده است.

خطیبی تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دو سال گذشته است.

وی درباره منابع تأمین مالی این پروژه نیز توضیح داد: هزینه‌های اجرای طرح از مسیرهای مختلفی از جمله اوراق مشارکت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اعتبارات بودجه عمومی و سایر منابع تأمین شده است و در سال‌های اخیر نیز استفاده از ظرفیت تهاتر نفت در تأمین منابع برخی طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

ثبت رکورد ریل‌گذاری بیش از ۴ کیلومتر در روز

خطیبی با اشاره به دستاوردهای فنی و اجرایی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان گفت: در جریان اجرای این پروژه، رکورد ریل‌گذاری بیش از ۴ کیلومتر در روز به ثبت رسیده است. این میزان عملیات با توجه به الزامات فنی، از جمله جوشکاری ریل‌ها و اتصال خطوط، دستاورد قابل‌توجهی در اجرای پروژه‌های ریلی محسوب می‌شود.

وی افزود: در این پروژه روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار مترمکعب بالاست تولید شده و در حال حاضر نیز هفت دستگاه دیزل و لوکوموتیو به همراه بیش از ۵۰ واگن در مسیر فعالیت می‌کنند و عملیات بالاست‌ریزی را پیش می‌برند.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه نیروی انسانی قابل‌توجهی در اجرای این طرح به کار گرفته شده است، اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، دست‌کم یک‌هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت ثابت در این پروژه مشغول فعالیت بوده‌اند و در مقاطعی نیز شمار نیروهای فعال به بیش از ۴ هزار نفر رسیده است.

ابلاغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه پروژه

خطیبی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان گفت: حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، مسئولان استانی، سازمان برنامه و بودجه و تأکیدات وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور در پیشبرد این پروژه مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر تلاش برای رفع موانع اجرایی افزود: با وجود چالش‌هایی که در مسیر اجرای این طرح وجود داشته، اقدامات لازم برای مدیریت مشکلات در حال انجام است و با ابلاغ ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی، روند تکمیل پروژه دنبال می‌شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند فعلی، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تا پیش از پایان سال به بهره‌برداری برسد و امکان استفاده از این مسیر برای جابه‌جایی بار و مسافر فراهم شود.