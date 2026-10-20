باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز در رشته پارادوچرخه‌سواری شدند،در فینال ماده ۴۰۰۰ متر تعقیبی کلاس C2، بهروز فرزاد به مصاف نماینده اندونزی رفت و با واگذاری نتیجه به حریف خود، به مدال نقره دست یافت.

همچنین محمد دلیر در رقابت‌های ماده ۱۰۰۰ متر تایم‌تریل کلاس B با عملکردی موفق، در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز این ماده را از آن خود کرد، به این ترتیب، پارادوچرخه‌سواران ایران با کسب دو مدال نقره و برنز، شمار مدال‌های کاروان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را افزایش دادند.