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جایگاه جهانی پسته ایران و اهمیت اقتصادی این محصول + فیلم

پسته ایران از محصولات مهم صادراتی کشور و یکی از منابع ارزآوری بخش کشاورزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح پسته در جهان است. این محصول با ایجاد اشتغال و درآمدزایی، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارد.

 

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