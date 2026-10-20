باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخ‌زاده معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در معابر شهری، بررسی محور‌های دارای بیشترین آمار فوتی ناشی از تصادفات و اجرای صد‌ها طرح اصلاح هندسی با هدف ارتقای ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی خبر داد.

او با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز در راستای کاهش تصادفات و ساماندهی وضعیت ترافیکی معابر اظهار کرد: شناسایی نقاط پرترافیک و حادثه‌خیز، بررسی علل بروز گره‌های ترافیکی و اجرای طرح‌های اصلاح هندسی از جمله اقدامات مستمر مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی تردد شهروندان است.

فرخ‌زاده با اشاره به شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شهر شیراز افزود: بخش قابل‌توجهی از این نقاط تحت تأثیر عوامل شهرسازی با گره‌های ترافیکی مواجه هستند و بررسی راهکار‌های اجرایی، ساماندهی جریان عبور و مرور و استفاده از ظرفیت پلیس راهور برای مدیریت ترافیک در این محدوده‌ها، از جمله محور‌های پیگیری برای بهبود شرایط تردد است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین با اشاره به آمار تصادفات فوتی در معابر شهری بیان کرد: کمربندی جنوبی، بلوار‌های دکتر حسابی، شهید چمران، شهید مدرس، رحمت، خلیج فارس شیراز، خلیج فارس صدرا، سرداران، احمدبن‌موسی و طلائیه و همچنین بزرگراه‌های شهید استوار، آیت‌الله علوی و آیت‌الله حائری، از جمله محور‌های دارای آمار بالای فوتی ناشی از تصادفات هستند که توجه ویژه به ارتقای ایمنی آنها ضرورت دارد.

فرخ‌زاده با تأکید بر نقش اقدامات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در کاهش سوانح ترافیکی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، در چارچوب جلسات شورای ترافیک شهر شیراز، ۷۶ جلسه کمیته ایمنی برگزار شده که حاصل آن، ۱۷۰۶ مصوبه و ۱۷۵۲ دستور کار اجرایی بوده است.

او ادامه داد: در حوزه بررسی و تصویب طرح‌های اصلاح هندسی معابر شهر شیراز نیز ۴۵۴ مصوبه به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳۶۶ طرح تاکنون اجرا شده است؛ اقدامی که در راستای بهبود هندسه معابر، ساماندهی حرکت وسایل نقلیه و افزایش ایمنی تردد دنبال می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی این معاونت برای مشارکت در تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تصادفات و رسیدگی به مسائل بین‌دستگاهی خبر داد و گفت: هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت شهری، دستگاه قضایی و پلیس می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی دقیق‌تر عوامل بروز تصادفات، تسریع در رفع مشکلات و تقویت اقدامات پیشگیرانه در معابر شهری باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌برداری مؤثر از تجهیزات نظارت ترافیکی، بر اهمیت رفع مشکلات زیرساختی دوربین‌های نظارت تصویری و کنترل سرعت تأکید کرد و افزود: رفع موانع فنی و زیرساختی این تجهیزات، در کنار اجرای طرح‌های مهندسی ترافیک و همکاری دستگاه‌های مسئول، در بهبود مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی معابر نقش مؤثری دارد.

فرخ‌زاده همچنین تأکید کرد: کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان نیازمند تداوم اقدامات کارشناسی، اجرای مصوبات ایمنی، رفع نقاط حادثه‌خیز و همکاری منسجم تمامی دستگاه‌های مسئول است؛ رویکردی که با جدیت در دستور کار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز قرار دارد.

منبع: شهرداری شیراز