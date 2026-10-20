سخنگوی دولت گفت: بودجه ساخت مدارس ویژه کودکان با نیاز‌های ویژه در دولت چهاردهم، با وجود تنگنا‌ها و فشار‌های اقتصادی، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در آیین افتتاح مدرسه اوتیسم در اراک، افزود: توجه به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و به خصوص طیف اوتیسم از اولویت‌های مهم است و دولت برای گسترش فضا‌های آموزشی این قشر از جامعه اهتمام جدی دارد.

سخنگوی دولت با قدردانی از اقدام خانواده خیر مدرسه‌ساز همتی در اراک ادامه داد: خیرین نیک‌اندیش با پشتیبانی و همراهی خانواده‌های خود دست به کار‌های بزرگ می‌زنند و اگر حمایت همسران آنان نباشد، حتی خشتی بر خشت نهاده نمی‌شود.

مهاجرانی اظهار کرد: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تنها فضای فیزیکی نمی‌سازند، بلکه با همت بلند خود بستر تربیت انسان و امید را در دل جامعه بنا می‌نهند و سرمایه‌های ارزشمندی برای اعتلای آینده کشور رقم می‌زنند.

وی اضافه کرد: مردم ایران در طول تاریخ همواره از دل سختی‌ها و بزنگاه‌های دشوار افتخارات بزرگی آفریده‌اند و این سرزمین متمدن به همت انسان‌های نیک‌اندیش به سمت روز‌های روشن‌تر حرکت می‌کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: معاون اول رئیس‌جمهور تمایل زیادی برای حضور در این آیین داشت، اما به دلیل سفر کاری از پیش برنامه‌ریزی‌شده به تاجیکستان این امکان میسر نشد؛ هرچند وی جلسات مستمری را با خانواده‌های اوتیسم پیگیری می‌کند.

مدرسه اوتیسم با یک هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار احداث شده، این مدرسه ویژه کودکان اوتیسم با زیربنای یک‌هزار و ۸۵۰ متر مربع و با صرف یک هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار توسط خیر نیک‌اندیش محمدمهدی همتی ساخته شد.

از مجموع اعتبارات آن، ۹۰۰ میلیارد ریال در بخش ساختمانی و بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال نیز برای تجهیز و آماده‌سازی فضا هزینه شد.

برچسب ها: ساخت مدارس ، اعتبارات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد معیشت وحقوق قشر بازنشسته رسیدگی شود
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