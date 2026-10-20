باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ساعت «آنر واچ ۶» از طراحی کلاسیک و زیبایی برخوردار است. این محصول در رنگ مشکی (با بدنه آلومینیومی صیقلی و حاشیه استیل ضدزنگ) و همچنین رنگ قهوه‌ای (با بدنه تمام‌فلزی و بند چرمی قهوه‌ای) عرضه می‌شود.

این ساعت ۴۱ گرم وزن دارد (بدون احتساب بند) و به نمایشگر ۱.۴۶ اینچی AMOLED با وضوح ۴۶۴ در ۴۶۴ پیکسل مجهز شده است. حداکثر روشنایی این صفحه نمایش به ۳۰۰۰ نیت می‌رسد که باعث می‌شود محتوای آن حتی زیر نور مستقیم خورشید نیز کاملاً واضح و خوانا باشد.

این دستگاه از سیستم‌عامل MagicOS ۱۰.۰ آنر بهره می‌برد و رابط کاربری آن ساده، روان و کاربرپسند است؛ مشابه آنچه در گوشی‌های هوشمند این شرکت دیده می‌شود. اکثر تنظیمات از طریق اپلیکیشن «Honor Health» (قابل دریافت از فروشگاه گوگل پلی) قابل مدیریت هستند. علاوه بر این، ساعت دارای میکروفون و اسپیکر داخلی است که امکان برقراری تماس صوتی و پخش موسیقی را برای کاربران فراهم می‌کند.

انرژی این ساعت توسط باتری‌ای تأمین می‌شود که در حالت ذخیره انرژی (Power-saving mode)، می‌تواند تا حدود ۳۵ روز شارژدهی داشته باشد. همچنین، این ساعت به ابزار‌هایی برای ردیابی فعالیت‌های بدنی روزانه و حسگر‌هایی برای پایش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز است که آن را به یک ساعت هوشمند کامل و عالی تبدیل می‌کند.

منبع: gsmarena