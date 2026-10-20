آکسیوس گزارش داد ویتکاف امیدوار است پس از مذاکره با زلنسکی در اسلو، برای ارائه پیشنهاد مشترک آمریکا، اوکراین و اروپا به روسیه سفر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس و شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، به نقل از منابع آگاه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، امیدوار است پس از انجام مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اسلو، به روسیه سفر کند و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار داشته باشد.

بر اساس این گزارش، ویتکاف هم‌اکنون در مسیر سفر به اسلو است تا روز سه‌شنبه با زلنسکی دیدار کند. انتظار می‌رود یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، و همچنین نمایندگانی از انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و ناتو نیز در این مذاکرات شرکت کنند.

راوید هدف این نشست را ادامه هماهنگی‌ها درباره تدوین یک پیشنهاد جامع برای فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات با روسیه عنوان کرد.

به گفته یکی از منابع آگاه، ویتکاف امیدوار است پس از نشست اسلو به روسیه سفر کند تا پیشنهاد‌هایی را که با همکاری اوکراین و شرکای اروپایی تدوین شده‌اند، با پوتین در میان بگذارد.

هفته گذشته، نمایندگان آمریکا، اوکراین و کشور‌های اروپایی در سطح کارشناسی و فنی روی تدوین این پیشنهاد‌ها کار کردند. آزادی استیون هوبارد، شهروند ۷۲ ساله آمریکایی که در روسیه به دلیل جنگیدن در کنار نیرو‌های مسلح اوکراین محکوم شده است، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این پیشنهادهاست.

یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با راوید اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ روندی فشرده را برای تدوین یک پیشنهاد جامع صلح با مشارکت اوکراین و اروپا هدایت کرده است و گام بعدی این است که مشخص شود آیا این تلاش‌ها می‌تواند مبنایی برای مذاکرات جدی با روسیه قرار گیرد یا خیر.»

این مقام آمریکایی افزود: «این گفت‌و‌گو‌ها همچنان در حال تحول است و هنوز کار‌های قابل‌توجهی باید انجام شود. هدف رئیس‌جمهور ترامپ روشن است: پایان دادن به کشتار، خاتمه دادن به جنگ و فراهم کردن شرایطی برای صلحی پایدار که به سود اوکراین، روسیه، اروپا و آمریکا باشد.»

بر اساس این گزارش، جرد کوشنر، فرستاده ویژه و داماد رئیس‌جمهور آمریکا، این بار ویتکاف را به‌صورت حضوری همراهی نخواهد کرد؛ زیرا به آنفلوآنزا مبتلا شده است. با این حال، او به‌صورت غیرحضوری در رایزنی‌ها مشارکت خواهد داشت.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اول اکتبر اعلام کرده بود که مسکو مایل است هرچه سریع‌تر از طریق توافقی مسالمت‌آمیز به درگیری‌ها در اوکراین پایان دهد.

پوتین همچنین گفته بود روسیه برای مذاکره آمادگی دارد، اما از سوی دولت کی‌یف تمایلی برای ورود به گفت‌و‌گو‌ها مشاهده نمی‌کند.

منبع: تاس