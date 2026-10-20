باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران درباره مناسب‌سازی معابر و فضا‌های شهری برای تسهیل تردد و دسترسی افراد دارای معلولیت گفت: در چارچوب برنامه‌های امسال تاکنون ۶۲ درصد از اقدامات پیش‌بینی‌شده در حوزه مناسب‌سازی محقق شده است.

وی با اشاره به ظرفیت معابر شهر برای اجرای این اقدامات اظهار کرد: حدود پنج هزار کیلومتر از معابر و عرصه‌های شهری تهران ظرفیت مناسب‌سازی دارند که از این میزان، یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر در برنامه شهرداری قرار گرفته است. تاکنون نیز ۱۳ کیلومتر از معابر مناسب‌سازی شده است.

پیش‌بینی هزار میلیارد تومان برای توسعه ون‌های ویژه

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت گفت: در بودجه امسال هزار میلیارد تومان برای توسعه ون‌های ویژه این گروه از شهروندان پیش‌بینی شده است تا امکان جابه‌جایی و دسترسی آنان به خدمات حمل‌ونقل شهری تسهیل شود.

جعفری افزود: سامانه ۱۳۷ پلاس برای دریافت درخواست‌های شهروندان دارای معلولیت از جمله درخواست استفاده از ون‌های ویژه در نظر گرفته شده است تا متقاضیان بتوانند نیاز خود را از این طریق ثبت کنند.

پیگیری ایجاد محل پارک ویژه در نزدیکی محل سکونت

وی همچنین از پیگیری طرحی برای ایجاد محل پارک ویژه افراد دارای معلولیت در نزدیکی محل سکونت آنان خبر داد و گفت: درخواست‌های شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس دریافت و بررسی می‌شود و در صورت فراهم‌بودن شرایط، محل پارک ویژه در مقابل یا نزدیکی ساختمان محل سکونت آنها پیش‌بینی خواهد شد.

به گفته جعفری، این طرح با هدف کاهش دشواری‌های رفت‌وآمد روزمره افراد دارای معلولیت دنبال می‌شود و اقداماتی در این زمینه در مناطقی از جمله مناطق ۷ و ۲۲ و برخی مناطق جنوبی تهران در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مسئول افزود: سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و ستاد مناسب‌سازی در بخش‌های مختلف این حوزه نقش دارند و پیشبرد برنامه‌ها نیازمند همکاری واحد‌های مرتبط است.

اختصاص اعتبار برای خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت

جعفری با اشاره به تنوع نیاز‌های افراد دارای معلولیت گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر تهران، پنج میلیارد تومان برای تأمین و احداث فضا‌های مورد نیاز جامعه ناشنوایان به فدراسیون مربوطه اختصاص یافته است.

وی همچنین از طراحی و اجرای پنج پارک ویژه کودکان دارای اوتیسم خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات تا پایان سال پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تأکید کرد: برنامه مناسب‌سازی باید علاوه بر معابر، فضا‌های عمومی و خدمات مورد نیاز گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت را نیز در بر بگیرد تا دسترسی این شهروندان به امکانات شهری تسهیل شود.