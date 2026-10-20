فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با قدردانی از حمایت مردم استان از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مردم کردستان در جنگ ۴۰ روزه و طی ۴۷ سال گذشته، با بصیرت و حضور آگاهانه خود، پایبندی‌شان به نظام، انقلاب و ولایت را به اثبات رسانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با قدردانی از حمایت مردم استان از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مردم کردستان در جنگ ۴۰ روزه و طی ۴۷ سال گذشته، با بصیرت و حضور آگاهانه خود، پایبندی‌شان به نظام، انقلاب و ولایت را به اثبات رسانده‌اند.

سردار جمشید رضایی، پیش از ظهر امروز در رزمایش بزرگ جانفدایان استان کردستان در سنندج، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در اقتدار و امنیت کشور اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی از مؤلفه‌های اصلی قدرت و امنیت به شمار می‌روند و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، نقشی تعیین‌کننده در تقویت این مؤلفه‌ها دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان قسم‌خورده ایران از برگزاری رزمایش‌ها و پویش‌های مردمی همچون جانفدا عصبانی هستند، افزود: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و توان نظامی، از انسجام و همراهی مردم ایران با نظام اسلامی نگران‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تمجید از بصیرت مردم استان بیان کرد: مردم فهیم کردستان در دوران جنگ ۴۰ روزه و همچنین در مسیر حمایت از نظام، انقلاب، ولایت و رهبری، همانند ۴۷ سال گذشته، وفاداری خود را به کشور و آرمان‌های انقلاب نشان دادند.

رضایی ضمن قدردانی از مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار استان، حضور و پشتیبانی آنان را شایسته تقدیر دانست و گفت: به مردم کردستان برای این بصیرت و همراهی دست‌مریزاد می‌گویم.

وی در پایان با خیرمقدم به حاضران و میهمانان رزمایش بزرگ جانفدایان استان کردستان، سخنان خود را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رساند. سردار جمشید رضایی، پیش از ظهر امروز در رزمایش بزرگ جانفدایان استان کردستان در سنندج، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در اقتدار و امنیت کشور اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی از مؤلفه‌های اصلی قدرت و امنیت به شمار می‌روند و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، نقشی تعیین‌کننده در تقویت این مؤلفه‌ها دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان قسم‌خورده ایران از برگزاری رزمایش‌ها و پویش‌های مردمی همچون جانفدا عصبانی هستند، افزود: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و توان نظامی، از انسجام و همراهی مردم ایران با نظام اسلامی نگران‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تمجید از بصیرت مردم استان بیان کرد: مردم فهیم کردستان در دوران جنگ ۴۰ روزه و همچنین در مسیر حمایت از نظام، انقلاب، ولایت و رهبری، همانند ۴۷ سال گذشته، وفاداری خود را به کشور و آرمان‌های انقلاب نشان دادند.

رضایی ضمن قدردانی از مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار استان، حضور و پشتیبانی آنان را شایسته تقدیر دانست و گفت: به مردم کردستان برای این بصیرت و همراهی دست‌مریزاد می‌گویم.

وی در پایان با خیرمقدم به حاضران و میهمانان رزمایش بزرگ جانفدایان استان کردستان، سخنان خود را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رساند.

برچسب ها: کردستان ، پایبندی به تعهدات ، فرمانده سپاه
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