معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۶۰۰ هزار خانوار در صف تأمین زمین قانون جوانی جمعیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به حجم بالای تقاضا برای تأمین زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از حدود ۷۰۰ هزار نفری که در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند، احتمال دارد حدود ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط نباشند؛ بنابراین با جامعه‌ای حدود ۶۰۰ هزار خانواری مواجه هستیم که تاکنون تنها برای ۲۵ هزار نفر از آن‌ها زمین تأمین شده است.

وی افزود: تاکنون زمین حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار نفر از متقاضیان نیز تقسیم شده است، اما همچنان تعهدات گسترده‌ای در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت وجود دارد و تعداد خانوارهای مشمول این قانون بیش از ۶۰۰ هزار خانوار برآورد می‌شود.

طاهرخانی با بیان اینکه حل این مسئله صرفاً از طریق سامانه‌های موجود امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بخشی از مشکلات به الزامات قانونی بازمی‌گردد؛ چراکه در تعیین محل تأمین زمین، موضوعاتی مانند محل تولد متقاضی نیز به‌عنوان یکی از مبناها در نظر گرفته می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت تأمین زمین در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و اهواز تصریح کرد: در برخی از این شهرها امکان تأمین زمین برای همه متقاضیان وجود ندارد، اما متقاضیان نیز حاضر به پذیرش زمین در شهرهای دیگر نیستند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی برای حل این مشکل گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین زمین و حجم بالای تعهدات، باید موضوع اصلاح قانون و تغییر برخی الزامات آن مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای متقاضیان فراهم شود.