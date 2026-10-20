معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۶۰۰ هزار خانوار در صف تأمین زمین قانون جوانی جمعیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به حجم بالای تقاضا برای تأمین زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از حدود ۷۰۰ هزار نفری که در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند، احتمال دارد حدود ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط نباشند؛ بنابراین با جامعه‌ای حدود ۶۰۰ هزار خانواری مواجه هستیم که تاکنون تنها برای ۲۵ هزار نفر از آن‌ها زمین تأمین شده است.

وی افزود: تاکنون زمین حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار نفر از متقاضیان نیز تقسیم شده است، اما همچنان تعهدات گسترده‌ای در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت وجود دارد و تعداد خانوارهای مشمول این قانون بیش از ۶۰۰ هزار خانوار برآورد می‌شود.

طاهرخانی با بیان اینکه حل این مسئله صرفاً از طریق سامانه‌های موجود امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بخشی از مشکلات به الزامات قانونی بازمی‌گردد؛ چراکه در تعیین محل تأمین زمین، موضوعاتی مانند محل تولد متقاضی نیز به‌عنوان یکی از مبناها در نظر گرفته می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت تأمین زمین در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و اهواز تصریح کرد: در برخی از این شهرها امکان تأمین زمین برای همه متقاضیان وجود ندارد، اما متقاضیان نیز حاضر به پذیرش زمین در شهرهای دیگر نیستند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی برای حل این مشکل گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین زمین و حجم بالای تعهدات، باید موضوع اصلاح قانون و تغییر برخی الزامات آن مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای متقاضیان فراهم شود.

 

برچسب ها: مسکن ، اراضی مسکونی
خبرهای مرتبط
استاندار قزوین:
مشکل ۳۰ ساله عظیمیه گره گشایی شد
تامین مالی آماده‌سازی ۵۰ هزار هکتار از اراضی نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت
تامین اراضی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش مبلغ کالابرگ مشمولان در مهرماه اجرا می‌شود
آغاز عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان؛ مأموران فقط به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند
کشاورزان با چالش جدی در تأمین سوخت روبه‌رو هستند
وزارت صمت به دنبال فعال‌سازی سرمایه‌های معطل‌مانده
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه از فردا آغاز می‌شود
شفافیت بیشتر صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، زمینه‌ساز بهبود عملکرد آنهاست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه از فردا آغاز می‌شود
آغاز عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان؛ مأموران فقط به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند
شفافیت بیشتر صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، زمینه‌ساز بهبود عملکرد آنهاست
افزایش مبلغ کالابرگ مشمولان در مهرماه اجرا می‌شود
کشاورزان با چالش جدی در تأمین سوخت روبه‌رو هستند
وزارت صمت به دنبال فعال‌سازی سرمایه‌های معطل‌مانده
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟