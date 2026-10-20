باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز و دبیر کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ به میزبانی این سازمان اظهار کرد: این جلسه با حضور مسعود زارعی، ابراهیم کمالی دشت‌ارژنه و سیده مریم حسینی، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، و علی خورشیدی، نماینده دادگستری، برگزار شد و در آن، پرونده چند مجموعه دارای آلایندگی یا مزاحمت شهری با هدف بررسی راهکار‌های قانونی و اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

او با اشاره به شکایت ساکنان خیابان سفر درباره آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی پایانه کاراندیش افزود: در این نشست، با حضور نمایندگان اداره محیط‌زیست و بهره‌برداران پایانه، موضوع بررسی شد و مقرر گردید معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز راهکار‌های اجرایی خود را برای ساماندهی مسیر تردد اتوبوس‌ها ارائه کند.

خلیلی گفت: بررسی اقدامات ایمنی، از جمله نصب سرعت‌گیر برای کاهش مزاحمت‌های صوتی ناشی از بوق‌زدن مکرر اتوبوس‌ها، در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد از پلیس راهور و اداره‌کل راهداری برای حضور در نشست آینده دعوت شود تا ابعاد مختلف موضوع بررسی و راهکار‌های مناسب پیگیری شود.

الزام معادن شن و ماسه به اجرای کمربند سبز و مدیریت تردد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به بررسی پرونده معادن شن و ماسه و آلودگی‌های ناشی از فعالیت آنها اظهار کرد: در این نشست، با استناد به مصوبات کارگروه موضوع ماده ۱۴ قانون هوای پاک، بر ضرورت اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت معادن تأکید شد.

او افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون، معادن ملزم به اجرای کمربند سبز با استفاده از درختان بومی، کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی و تغییرات آب‌وهوایی هستند. همچنین برای کاهش آثار ترافیکی و زیست‌محیطی فعالیت معادن، بر ضرورت جلوگیری از تردد رانندگان و خودرو‌های حمل مصالح در روز‌های تعطیل تأکید شد.

خلیلی ادامه داد: مقرر شد انجمن صنفی مربوطه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده را با جزئیات به دبیرخانه کمیسیون ارائه کند و حداکثر ظرف یک ماه آینده، گزارش پیشرفت احداث ایستگاه سنجش آلودگی را در اختیار کمیسیون قرار دهد.

الزام کارخانجات نشاسته‌سازی به پایش لحظه‌ای خروجی پساب

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به بررسی روند انتقال و رفع معضلات زیست‌محیطی کارخانجات نشاسته‌سازی (آداک، خوشه و فرادانه) اظهار کرد: در این نشست، علاوه بر پیگیری روند جابه‌جایی این واحدها، موضوع کنترل و پایش خروجی پساب آنها نیز با تأکید بر ضوابط زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت.

او افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون، نصب دوربین برای رصد لحظه‌ای خروجی‌های پساب این کارخانجات به عنوان یک الزام قانونی ابلاغ شد؛ این تجهیزات نظارتی در حال حاضر در بیشتر واحد‌های مورد بررسی نصب شده‌اند و پیگیری وضعیت تکمیل نصب و بهره‌برداری از آنها در سایر واحد‌ها با هدف تقویت نظارت مستمر بر خروجی پساب ادامه خواهد داشت.

خلیلی ادامه داد: همچنین مقرر شد مسئولان این کارخانجات گزارش اقدامات اجرایی خود را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند. برای تسهیل روند جابه‌جایی آنها نیز هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان، از جمله شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و امور اراضی، از سوی دبیرخانه کمیسیون پیگیری خواهد شد.

دبیر کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها همچنین تأکید کرد: رسیدگی به پرونده واحد‌های آلاینده و مشاغل مزاحم، نیازمند پیگیری مستمر مصوبات و همکاری دستگاه‌های مسئول است؛ رویکردی که با هدف کاهش آلودگی‌ها، رفع مزاحمت‌های شهری و صیانت از سلامت، آسایش و حقوق شهروندان دنبال می‌شود.

منبع: شهرداری شیراز