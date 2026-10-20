ثبت رکورد تاریخی تولید انرژی خورشیدی و رشد ۴۱ درصدی صادرات غیرنفتی استان مرکزی

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در برنامه «ایران ما» رادیو ایران، با تشریح نقش راهبردی این استان در زنجیره تولید ملی، از عبور ظرفیت تولید برق خورشیدی استان از کل مصرف آن و همچنین جهش ۴۱ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال خبر داد.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه صنعتی و تولیدی این استان گفت: استان مرکزی با وجود برخورداری از تنها حدود ۲ درصد از مساحت و جمعیت کشور، در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات به مراتب فراتر از این سهم نقشآفرینی میکند و در برخی حوزهها تا ۵ تا ۶ درصد از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی کشور به این استان اختصاص دارد. وی افزود: استان مرکزی با فعالیت بیش از ۳۸۰۰ واحد تولیدی در قالب ۳۷ شهرک صنعتی، متنوعترین استان کشور از نظر تنوع صنعتی محسوب می شود و بزرگترین شهر صنعتی کشور یعنی شهر صنعتی کاوه و دو منطقه ویژه اقتصادی کاوه و آیلند در این استان مستقر است.

برنامه با شروع نهضت راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در یک سال و نیم اخیر، استان مرکزی با وجود اینکه پیش از این هیچ نیروگاه خورشیدی نداشت، امروز به ظرفیت تولید هزار مگاوات انرژی خورشیدی رسیده و در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

به گونه ای که در روزهای اخیر در حالی که مصرف برق کل استان ۹۴۲ مگاوات بود، تولید برق خورشیدی از هزار مگاوات عبور کرد و استان مرکزی به نخستین استانی تبدیل شد که بیش از کل نیاز مصرفی خود، برق خورشیدی تولید میکند؛ شاخصی که به گفته استاندار، نه تنها در هیچ استانی در ایران بلکه در هیچ کشوری در جهان نظیر ندارد.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به جهش صادرات غیرنفتی استان گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی استان مرکزی با ثبت رکورد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، بالاترین سهم صادراتی این استان به بیش از ۹۰ کشور جهان در ۴۶ سال گذشته را رقم زد و این میزان در شش ماهه نخست امسال نیز با وجود چالشهای تحریمی و شرایط منطقه، با رشد ۴۱ درصدی همراه شد که در مسیر تحقق هدفگذاری دو میلیارد دلاری صادرات این استان قرار گرفته است.

زندیه وکیلی در ادامه با اشاره به ظرفیت های تولیدی و معدنی استان، گفت: استان مرکزی جزو پنج استان برتر معدنی کشور است و بزرگترین معدن سنگ تراورتن جهان را در خود جای داده است؛ ضمن اینکه در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و انار ساوه از جایگاه نخست تا سوم کشور برخوردار است و در بخش دام و طیور نیز در تولید گوشت قرمز دو برابر، گوشت مرغ دو و نیم برابر و تخم مرغ دو برابر مصرف استان، تولید دارد.

وی همچنین از رتبه چهارم کشور در پرورش ماهیان سردابی، نخستین تولیدکننده و صادرکننده گلهای آپارتمانی به سفارش محلات به عنوان هلند ایران و اولین صادرکننده ماهیان زینتی کشور خبر داد.

استاندار مرکزی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان نیز گفت: استان مرکزی به عنوان سومین استان پرتردد کشور و در تقاطع کریدورهای اصلی شمال–جنوب و شرق–غرب، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه ترانزیت برخوردار است و پالایشگاه و پتروشیمی شازند با تولید روزانه ۱۷ میلیون لیتر بنزین از دیگر ظرفیتهای بزرگ اقتصادی این استان به شمار میرود.