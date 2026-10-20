باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه ۶۸ بر ۲۷ مقابل لائوس به پیروزی رسید،ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ از حریف خود پیش افتادند و در نیمه دوم نیز با حفظ برتری و ارائه نمایشی منسجم، اختلاف امتیاز را افزایش دادند تا در نهایت با نتیجه ۶۸ بر ۲۷ به برتری برسند.

این پیروزی، دومین برد بانوان ایران در رقابت‌های بسکتبال با ویلچر این دوره از بازی‌ها محسوب می‌شود. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این برابر کامبوج به پیروزی رسیده بودند و مقابل تیم‌های ژاپن و تایلند شکست خورده بودند،تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در دیدار بعدی خود روز چهارشنبه به مصاف چین خواهد رفت.

رقابت‌های بسکتبال با ویلچر بانوان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با حضور تیم‌های ایران، ژاپن، تایلند، چین، لائوس و کامبوج برگزار می‌شود.