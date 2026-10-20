تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران با پیروزی ۶۸ بر ۲۷ مقابل لائوس، دومین برد خود را در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه ۶۸ بر ۲۷ مقابل لائوس به پیروزی رسید،ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ از حریف خود پیش افتادند و در نیمه دوم نیز با حفظ برتری و ارائه نمایشی منسجم، اختلاف امتیاز را افزایش دادند تا در نهایت با نتیجه ۶۸ بر ۲۷ به برتری برسند.

این پیروزی، دومین برد بانوان ایران در رقابت‌های بسکتبال با ویلچر این دوره از بازی‌ها محسوب می‌شود. ملی‌پوشان کشورمان پیش از این برابر کامبوج به پیروزی رسیده بودند و مقابل تیم‌های ژاپن و تایلند شکست خورده بودند،تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در دیدار بعدی خود روز چهارشنبه به مصاف چین خواهد رفت.

رقابت‌های بسکتبال با ویلچر بانوان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با حضور تیم‌های ایران، ژاپن، تایلند، چین، لائوس و کامبوج برگزار می‌شود.

برچسب ها: بسکتبال با ویلچر ، ناگویا
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ روسای فدراسیون‌ها همان همیشگی/ کِشتی و هتل به‌جای دهکده!
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال باویلچر در آمل
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
پیروزی دوم ایران برابر کره جنوبی در بسکتبال با ویلچر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلاهای ایران در پاراآسیایی به عدد ۷ رسید/ کولاک پارادوومیدانی‌کاران در ناگویا
رکوردشکنی صفرزاده در مسیر فینال ناگویا
پاکباز طلایی شد؛ دومین طلای ایران در پرتاب وزنه
فتح‌آبادی طلایی شد؛ رکوردشکنی ایران در ناگویا
پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران برابر تایلند
شروع مقتدرانه والیبال نشسته ایران با پیروزی سه بر صفر مقابل تایلند
دبل مدالی ایران در پاراتیراندازی؛ احمدی طلا گرفت، جوانمردی نقره‌ای شد
اخراج بازیکن مس شهربابک صحیح بود/ پنالتی به درستی برای پرسپولیس گرفته شد
پاراتکواندوکار ایران فینالیست شد/ حقیقت‌شناس در یک‌قدمی طلا 
پیروزی گلبالیست‌های ایران برابر تایلند؛ صعود به رده دوم جدول
آخرین اخبار
پیروزی گلبالیست‌های ایران برابر تایلند؛ صعود به رده دوم جدول
اخراج بازیکن مس شهربابک صحیح بود/ پنالتی به درستی برای پرسپولیس گرفته شد
پاراتکواندوکار ایران فینالیست شد/ حقیقت‌شناس در یک‌قدمی طلا 
دبل مدالی ایران در پاراتیراندازی؛ احمدی طلا گرفت، جوانمردی نقره‌ای شد
پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران برابر تایلند
پاکباز طلایی شد؛ دومین طلای ایران در پرتاب وزنه
رکوردشکنی صفرزاده در مسیر فینال ناگویا
فتح‌آبادی طلایی شد؛ رکوردشکنی ایران در ناگویا
شروع مقتدرانه والیبال نشسته ایران با پیروزی سه بر صفر مقابل تایلند
طلاهای ایران در پاراآسیایی به عدد ۷ رسید/ کولاک پارادوومیدانی‌کاران در ناگویا
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۳ - ۰ مس شهر بابک/ تثبیت صدرنشینی شاگردان تارتار
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال