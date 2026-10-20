رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از صدور و اجرای نخستین ضمانت الکترونیک در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای هوشمندسازی خدمات قضایی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین کیومرث امیرخانی روز سه‌شنبه با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی افزود: اجرای طرح ضمانت الکترونیک در چارچوب برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف تسهیل فرآیند تامین وثیقه، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه صدور و اجرای نخستین ضمانت الکترونیک در زندان مرکزی کرمانشاه گامی عملی در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی است، ادامه داد: این مهم می‌تواند با کاهش فرآیند‌های زمان‌بر و تشریفات اداری، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و کارآمدتر به شهروندان را فراهم کند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان گفت: در مواردی که مقام قضایی با رعایت موازین قانونی، قرار تامین مناسب صادر کرده و شرایط پذیرش وثیقه فراهم است، تسریع در فرآیند تامین و پذیرش آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که طولانی شدن این فرآیند می‌تواند مشکلات و هزینه‌های مضاعفی برای افراد و خانواده‌های آنان ایجاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی افزود: ضمانت الکترونیک با فراهم کردن امکان انجام مراحل ارائه و پذیرش ضمانت به‌صورت الکترونیکی، ضمن کاهش مراجعات حضوری و تشریفات اداری، به افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ارائه خدمات قضایی کمک می‌کند.

وی گفت: دادگستری استان کرمانشاه اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیک را با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن رعایت دقیق موازین قانونی و حفظ حقوق اشخاص، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به امور و ارتقای رضایتمندی عمومی فراهم شود.