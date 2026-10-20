سفیر آمریکا در ترکیه با اذعان به شکست مداخلات گذشته آمریکا در خاورمیانه، درباره درستی جنگ علیه ایران ابراز تردید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه، با زیر سؤال بردن سابقه مداخلات نظامی واشنگتن در خاورمیانه، گفت تلاش برای تغییر حکومت‌ها بار‌ها به اشتباه منجر شده است؛ او در عین حال، درباره درست یا نادرست بودن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابراز تردید کرد.

باراک روز دوشنبه در مجمع امنیت جهانی در دوحه، با اشاره به تجربه مداخلات آمریکا در منطقه گفت: «هر بار که تلاش می‌کنیم مداخله کنیم و فرد یا حکومتی را تغییر دهیم، به نظر می‌رسد مرتکب اشتباه شده‌ایم.»

این مقام آمریکایی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جنگ علیه ایران اشتباه بوده است، اظهار داشت: «نمی‌دانم اشتباه بوده است یا نه.» وی همچنین وضعیت کنونی منطقه را «وحشتناک» توصیف کرد.

اظهارات باراک در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر ایران ادامه دارد و بحث درباره پیامد‌های مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه بار دیگر مطرح شده است. سخنان او بر ضرورت بازنگری در رویکرد واشنگتن در منطقه تأکید دارد، 

باراک: آمریکا دیگر «ارباب جهان» نیست

سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه، گفت که ایالات متحده در حال فاصله گرفتن از تلاش برای کنترل سایر کشورهاست، اما قصد ندارد خاورمیانه را ترک کند.

باراک با اشاره به تغییرات بنیادین در روابط واشنگتن با کشور‌های منطقه تصریح کرد: «آمریکا دیگر ارباب جهان نیست.»

او با اشاره به مداخلات گذشته آمریکا در لیبی، افغانستان، سوریه و عراق، پیامد‌های تلاش‌های واشنگتن برای کنترل تحولات این کشور‌ها را زیر سؤال برد.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در ادامه گفت: «توافق این نیست که کنترل کنیم، بلکه این است که منطقه را ترک نکنیم. ما از اینجا نمی‌رویم.»

با این حال، باراک اذعان کرد که کشور‌های منطقه بیش از گذشته به محدودیت‌های نقش‌آفرینی آمریکا پی برده‌اند.

او در این باره گفت: «چیزی که همه می‌گویند این است: بسیار خوب، من نمی‌توانم برای حل همه مشکلاتم به آمریکا تکیه کنم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، دولت ترامپ
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