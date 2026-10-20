باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اکاترینا دمیانوفسکایا، متخصص مغز و اعصاب در روسیه، می‌گوید که حذف وعده صبحانه می‌تواند منجر به سردرد شود؛ مشکلی که اغلب گریبان‌گیر افراد مبتلا به میگرن است.

به گفته این پزشک، تغییر در الگو‌های خواب یکی از دلایل رایج سردرد‌های پاییزی است. با کوتاه‌تر شدن روزها، بیدار شدن در صبح دشوارتر می‌شود و بسیاری از افراد ساعات بیشتری از عصر را پای نمایشگر‌ها (مانند تلویزیون، کامپیوتر یا گوشی) می‌گذرانند. استرس نیز در این میان نقش دارد؛ پس از پایان تعطیلات، افراد به برنامه‌های کاری فشرده بازمی‌گردند و دغدغه‌های روزمره افزایش می‌یابد. حتی عادتِ نخوردن صبحانه نیز می‌تواند محرک سردرد باشد.

افراد مبتلا به میگرن نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند، زیرا فواصل طولانی میان وعده‌های غذایی می‌تواند زمینه‌ساز بروز حمله میگرنی شود.

دکتر دمیانوفسکایا همچنین خاطرنشان می‌کند که کم‌آبی بدن می‌تواند باعث بروز سردرد یا تشدید سردرد‌های موجود شود. در هوای سرد، احساس تشنگی معمولاً کاهش می‌یابد و همین امر ممکن است باعث شود افراد کمتر از حد معمول مایعات بنوشند.

علاوه بر این، در فصل پاییز خطر ابتلا به سرماخوردگی افزایش می‌یابد. عفونت‌های ویروسی اغلب با علائمی همچون سردرد، تب، ضعف و گرفتگی بینی همراه هستند. با این حال، احساس ناراحتی در ناحیه پیشانی و پل بینی همیشه به معنای سینوزیت نیست؛ گاهی اوقات این حالت می‌تواند نشانه‌ای از میگرن یا سردرد تنشی باشد—عارضه‌هایی که ممکن است در ابتدا به اشتباه سینوزیت تشخیص داده شوند.

دکتر اسوتلانا مالینوفسکایا نیز اشاره می‌کند که استفاده از کمپرس سرد روی پیشانی، ماساژ ملایم ناحیه گردن و شانه‌ها، و فشار دادن نقاط خاصی بین ابرو‌ها می‌تواند به تسکین میگرن کمک کند. دلیل این امر آن است که سرما باعث انقباض رگ‌های خونی می‌شود، در حالی که ماساژ و اعمال فشار بر نقاط مشخص، به رفع گرفتگی عضلات و کاهش درد کمک می‌کنند.

منبع: news.ru