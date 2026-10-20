رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در مهر ماه ۱۴۰۵ بیش از ۷۳ هزار فقره تخلف پلاک در پایتخت اعمال قانون شده است که بیش از ۲۴ هزار فقره آن مربوط به موتور سواران بوده است.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مهر ماه ۱۴۰۵ بیش از ۷۳ هزار فقره تخلف پلاک در پایتخت اعمال قانون شده است. تخلفات پلاک در تهران طی این مدت شامل نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن، تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه، عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری و پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو بوده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار تخلفات موتورسواران بیان کرد: بیش از ۲۴ هزار فقره تخلف پلاک برای موتورسواران ثبت شد و تخلفات مربوط به نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن پلاک و همچنین پوشش، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک، بیشترین تخلفات پلاک موتورسواران طی این مدت بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف ساده محسوب نمی‌شود بلکه جرم است و راننده مجرم شناخته می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه ۷۰۰ هزار تومانی، با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی که هر شخص در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.


سردار موسوی‌پور در پایان با اشاره به نقش پلاک در نظم ترافیکی و امنیت شهری، تصریح کرد: پلاک وسیله نقلیه، هویت آن محسوب می‌شود و هرگونه تغییر، پوشاندن یا مخدوش کردن آن نه تنها تخلف، بلکه در مواردی جرم است. 
بسیاری از تخلفات حادثه‌ساز و فرار از صحنه تصادف، با پلاک‌های مخدوش یا متفرقه رخ می‌دهد؛ از این رو برخورد با این تخلفات، یک اقدام پیشگیرانهٔ جدی محسوب می‌شود.

برچسب ها: راهور ، موتورسواران
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