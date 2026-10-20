باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم

بانوی هنرمند و کارآفرین اراکی با هنر سوزن‌دوزی، برای بانوان فرصت شغلی ایجاد کرده و زمینه صادرات محصولات بومی را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در استان مرکزی، ۹ هزار هنرمند در بیش از ۱۱۰ رشته صنایع‌دستی فعالیت دارند؛ ظرفیتی ارزشمند که با خلاقیت و توسعه صادرات، به رونق اقتصادی و معرفی هنر ایرانی کمک می‌کند.

 

مطالب مرتبط
بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم
young journalists club

جشنواره جلیقه ایرانی؛ طرحی برای احیای پوشاک اصیل + فیلم

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم
young journalists club

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم
young journalists club

بانوان کارآفرین اردستانی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم
۴۲۹

انتقال کالا از مسیر دریا به‌صرفه‌تر است + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم
۳۲۱

دلیل شروع اعتراضات در فرانسه چه بود؟ + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر ایستادگی پای آرمان‌ها در تجمعات شب دویست‌ و سی‌وسوم + فیلم
۲۴۲

تأکید مردم بر ایستادگی پای آرمان‌ها در تجمعات شب دویست‌ و سی‌وسوم + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۵
ضرب‌المثل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ + فیلم
۱۵۲

ضرب‌المثل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha