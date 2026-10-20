باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین دانشفر با اعلام این خبر افزود: ۶۰ درصد این پروژه در خشکی غرب دشت گرگان و ۴۰ درصد در شرق دریای خزر قرار داشته است.

وی ادامه داد: پس از برداشت اطلاعات در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، پردازش داده‌ها در ۲ فرمت PSTM و PSDM انجام و مرحله تفسیر نیز از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد.

مدیرعامل شرکت نفت خزر یادآورشد: نتیجه این پروژه که با همراهی تنگاتنگ با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام پذیرفت، شناسایی تعدادی ساختار اکتشافی در غرب استان گلستان و بلوک ۱۳ دریای خزر بود؛ به‌گونه‌ای که حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این بخش، در برنامه شرکت نفت خزر در سال ۱۴۰۶ به تصویب رسیده است.

دانشفر اظهارداشت: این دستاورد گامی موثر در توسعه اکتشاف ذخایر هیدروکربوری در زون انتقالی شرق دریای خزر است.