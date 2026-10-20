ستاره‌شناس روس تصریح کرد که غار‌های مریخ برای پایگاه‌های محافظت‌شده در برابر تشعشع مناسب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ولادیمیر سوردین، ستاره‌شناس و محقق ارشد موسسه نجوم استرنبرگ دانشگاه دولتی مسکو، خاطرنشان می‌کند که سطح تشعشع در سیاره سرخ ۱.۵ برابر بیشتر از سطح تشعشع در مدار پایین زمین است.

به گفته وی، انتظار نمی‌رود تشعشع به اعماق غار‌های مریخی نفوذ کند و این امر آنها را به مکان‌های بالقوه‌ای برای پایگاه‌های فضانوردان تبدیل می‌کند.

سوردین خاطرنشان می‌کند که یک ماموریت سرنشین‌دار به مریخ بیش از شش ماه طول می‌کشد و پس از آن فضانوردان قبل از سفر بازگشت به یک دوره نقاهت نیاز دارند.

او می‌گوید: ما غار‌هایی را در مریخ کشف کرده‌ایم که نباید در آنها تشعشعی وجود داشته باشد. این تنها شانس ما برای بازگشت از مریخ است - اینکه فضانوردان تا زمان بهبودی در آنجا بمانند و سپس به آنجا برگردند. یا شاید اگر آنجا را دوست داشته باشند، تصمیم به ماندن بگیرند.

منبع: TASS

برچسب ها: ستاره شناس ، مریخ ، سیاره سرخ ، تشعشات ، فضانوردان
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