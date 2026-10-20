رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی ٣۶۰ میلیارد تومانی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اظهار کرد: در راستای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم یک فعال اقتصادی تولید کننده دستکش که به صورت همزمان از ۶ محل فعالیت مودی در استان‌های قزوین، تهران و آذربایجان غربی انجام شده، منجر به شناسایی این مودی گردیده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: اداره‌کل امور مالیاتی استان قزوین پس از طی فرآیند مراحل رسیدگی مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق شامل تشخیص و مطالبه شامل اصل و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۴۰۳ برای این مودی صادر کرده است.

منبع: سازمان مالیات