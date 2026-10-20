یک رسانه اسرائیلی گزارش داد مقام‌هایی از امارات در دیدار محرمانه نتانیاهو با پیت هگست و یسرائیل کاتس در پایگاه هوایی عوفدا حضور داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که مقام‌هایی از امارات متحده عربی در دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، در پایگاه هوایی عوفدا حضور داشته‌اند.

این شبکه اعلام کرد سفر مقام‌های اماراتی به‌صورت محرمانه انجام شده است.

پیش‌تر وبگاه آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داده بود که پیت هگست در جریان سفری اعلام‌نشده به اراضی اشغالی، با نتانیاهو دیدار کرده است. به نوشته این وبگاه، این سفر در فاصله هشت روز مانده به انتخابات اسرائیل و هم‌زمان با رایزنی‌های واشنگتن و تل‌آویو درباره احتمال ازسرگیری عملیات‌های نظامی گسترده علیه ایران انجام شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل نیز به نقل از دو منبع اعلام کرد که دیدار هگست و نتانیاهو حدود دو ساعت به طول انجامیده است. برخی منابع خبری هم از دیدار وزیر جنگ آمریکا با یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، در جریان این سفر خبر داده‌اند.

گزارش‌ها درباره حضور مقام‌های اماراتی در این نشست تاکنون از سوی منابع یادشده مطرح شده و جزئیات بیشتری درباره هویت این مقام‌ها یا محور گفت‌و‌گو‌های آنان منتشر نشده است.

منبع: عکا

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، وزیر جنگ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
لعنت بر امارات و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس که علناً شرور منطقه هستند و دست در دست دشمن آمریکایی صهیونی.....
گاوهای شیرده .......
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